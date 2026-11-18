Coquimbo Unido recibe a Everton este sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Es el primer partido de Coquimbo en el torneo tras ganar la Copa de la Liga, y un duelo directo entre dos equipos que pelean por los cupos a la Copa Sudamericana 2027.

Horario, estadio y transmisión de Coquimbo Unido vs Everton

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 horas de Chile.

12:00 horas de Chile. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Instancia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

La programación de la fecha publicada por Cooperativa no detalla la señal, por lo que la transmisión se basa en la guía de canales citada.

¿Cómo llegan Coquimbo Unido y Everton?

Coquimbo es sexto con 38 puntos y llega en alza. El 14 de noviembre goleó 3-0 a O’Higgins en la final y se convirtió en el primer campeón de la Copa de la Liga, como contamos en su momento. En el campeonato viene de dos triunfos seguidos por 1-0, ante Unión La Calera y Audax Italiano.

Everton es quinto con 40 puntos, igualado con Deportes Limache, pero no gana hace tres fechas: cayó 4-1 ante la U, empató 2-2 con Cobresal y perdió 2-0 como local ante Deportes Concepción en la fecha 27.

Con Palestino y Deportes Concepción también en 38 puntos, cada resultado mueve la pelea por los cupos internacionales que revisamos en esta nota sobre la Sudamericana.

Lo que le queda a cada uno

Coquimbo Unido: Everton (local), Deportes Limache (local, sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas) y O’Higgins (visita, domingo 6 de diciembre).

Everton (local), Deportes Limache (local, sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas) y O’Higgins (visita, domingo 6 de diciembre). Everton: Coquimbo Unido (visita), O’Higgins (local, domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas) y Palestino (visita, domingo 6 de diciembre).

El partido abre la jornada del sábado, que sigue con O’Higgins ante la U a las 18:00 horas y la Universidad de Concepción ante Ñublense a las 20:30.