Coquimbo Unido y O’Higgins juegan este sábado 14 de noviembre a las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura, la primera final de la historia de la Copa de la Liga. El ganador se queda con el título, un cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y un lugar en la Supercopa del próximo año.

La final llega meses después de lo previsto: estaba programada para el 18 de julio en Valparaíso y sufrió sucesivas postergaciones por el clima y por problemas con las autorizaciones de los estadios. Se verá en exclusiva por streaming en HBO Max.

Un cupo internacional en juego para dos equipos con hambre

Para el Pirata, campeón del fútbol chileno el año pasado y ganador de la Supercopa en enero, es la oportunidad de sumar otro título y asegurar una nueva temporada internacional. Para O’Higgins, el peso histórico es todavía mayor.

El club rancagüino ha disputado solo tres finales en su historia profesional y la última fue hace 12 años, según recordó su técnico, Lucas Bovaglio. El cuadro celeste viene además de jugar la fase previa de la Libertadores y está en semifinales de la Copa Chile, donde espera a Colo Colo.

Bovaglio: “Nos ha movilizado este año la ilusión”

En la conferencia de prensa previa, el entrenador argentino de O’Higgins descartó que su equipo sienta una obligación. “Para nosotros es no una presión, porque la verdad que siento que hay otros equipos que cuando arranca la temporada están obligados a conseguir un título”, afirmó, según recogió El Rancagüino.

“Esta institución hace 12 años que no juega una final y es una institución que ha jugado tres finales en toda su historia. Entonces, es algo para pocos”, agregó Bovaglio, que también adelantó que su equipo no cambiará su idea de juego por tratarse de un partido único en cancha neutral.

Sobre el rival, lo describió como un equipo “complejo, maduro y extremadamente competitivo”, que mantuvo un plan de juego claro pese al cambio de entrenador y de jugadores respecto del plantel campeón.

Caputto y un Coquimbo que llega con 54 partidos en el cuerpo

Hernán Caputto reconoció que su equipo pasó por un período irregular por la acumulación de partidos en la temporada, que ya llegaba a 54 encuentros, pero aseguró que el plantel se recuperó en las últimas semanas. “Han respondido, los muchachos se han sentido mejor y vamos con todo”, afirmó, en declaraciones recogidas por Radio Riquelme.

El técnico aurinegro también elogió a O’Higgins: “Lo considero como un equipo que siempre está muy bien organizado, que tiene muy claro la idea desde un inicio de juego”, señaló, y anticipó un duelo “difícil y disputado”.

El defensor Elvis Hernández fue en la misma línea: “Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera. Vamos a salir como salimos siempre y creo que lo que más nos caracteriza es la agresividad”.

¿Cómo llegan Coquimbo Unido y O’Higgins?

Coquimbo Unido: viene de ganar 1-0 a Audax Italiano en La Florida. En semifinales eliminó a Unión La Calera por penales. Alejandro Camargo podría volver al mediocampo junto al capitán Sebastián Galani, y Cristian Zavala aparece como alternativa por la derecha.

viene de ganar 1-0 a Audax Italiano en La Florida. En semifinales eliminó a Unión La Calera por penales. Alejandro Camargo podría volver al mediocampo junto al capitán Sebastián Galani, y Cristian Zavala aparece como alternativa por la derecha. O’Higgins: llegó a la final tras eliminar a Ñublense, también desde los doce pasos. Bovaglio tiene problemas para armar el equipo por lesiones y convocatorias, entre ellas la del defensor Felipe Faúndez a La Roja para los amistosos ante Colombia.

Horario y transmisión de la final

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Estadio: Santa Laura, Independencia.

Santa Laura, Independencia. Transmisión: exclusiva por streaming en HBO Max.

Los detalles de la transmisión están en quién transmite Coquimbo Unido vs O’Higgins. El sábado por la noche, uno de los dos levantará la primera Copa de la Liga y sabrá que jugará la Libertadores 2027.