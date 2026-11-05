Audax Italiano y Coquimbo Unido se enfrentan este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas (Chile) en el Estadio Municipal de La Florida, por la fecha 27 de la Liga de Primera. El partido se transmite solo por streaming, a través de TNT Sports en Max, según informó Cooperativa.

Hora, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: domingo 8 de noviembre, 12:30 horas (Chile).

domingo 8 de noviembre, 12:30 horas (Chile). Estadio: Municipal de La Florida.

Municipal de La Florida. Transmisión: solo TNT Sports en Max; no tiene señal en TNT Sports Premium.

solo TNT Sports en Max; no tiene señal en TNT Sports Premium. Árbitro: no figuraba entre los datos publicados al cierre de esta nota.

Por qué va solo por streaming

Según Cooperativa, la fecha 27 tiene dos partidos sin señal de TNT Sports Premium: este y Universidad de Chile vs Cobresal. Los dos se juegan en simultáneo con duelos clave del domingo, entre ellos el de Universidad Católica ante Deportes Limache, que también empieza a las 12:30. Puedes ver todos los horarios y canales en nuestra guía de dónde ver la fecha 27.

¿Cómo llegan Audax Italiano y Coquimbo Unido?

Tras 26 fechas, Coquimbo Unido es octavo con 35 puntos, con diez victorias, cinco empates y once derrotas, según la tabla de ESPN. Audax Italiano es decimotercero con 30 unidades, producto de siete triunfos, nueve empates y diez caídas.

Los de La Florida no ganan hace dos partidos: empataron 1-1 con Universidad Católica el miércoles 28 de octubre y cayeron 0-2 ante Deportes Limache el lunes 2 de noviembre, según ESPN.

Coquimbo, en cambio, viene de vencer 1-0 a Unión La Calera por el torneo el 30 de octubre, y el miércoles 4 de noviembre ganó 2-0 a esa misma Unión La Calera en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, según ADN. Antes había perdido 1-2 ante Ñublense el 25 de octubre.

Qué se juega cada uno

La diferencia entre ambos es de cinco puntos. Si Coquimbo gana, se acerca a la zona alta de la tabla, donde Deportes Limache y Everton tienen 40 unidades; si lo hace Audax, se queda a dos puntos de los piratas. Esta es nuestra cuenta, hecha con la tabla de ESPN.

Después de este partido, a Coquimbo lo espera la revancha de Copa Chile ante Unión La Calera, serie en la que parte con ventaja.