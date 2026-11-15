Datos Clave El festejo: Tras el 3-0 a O’Higgins, el plantel de Coquimbo reprodujo en el camarín un video con declaraciones de Felipe Gutiérrez. La frase: En febrero, tras perder con Coquimbo, el DT de La Serena dudó de que los piratas repitieran lo hecho en 2025. La tabla: Coquimbo es sexto con 38 puntos y La Serena noveno con 37, a tres fechas del final de la Liga de Primera.

El festejo de Coquimbo Unido por la Copa de la Liga tuvo un capítulo dedicado a su clásico rival. En la celebración en el camarín, tras golear 3-0 a O’Higgins este sábado en el Estadio Santa Laura, los jugadores piratas reprodujeron un video con unas declaraciones de Felipe Gutiérrez, técnico de Deportes La Serena, y lo transformaron en una burla hacia el cuadro papayero, según informaron BioBioChile y ADN Radio.

El registro no era nuevo. Correspondía a lo que dijo Gutiérrez en febrero, después de que La Serena cayera ante Coquimbo por la Liga de Primera.

La frase que el plantel guardó nueve meses

“Y estos tipos que sigan celebrando porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, señaló entonces el entrenador de La Serena, en palabras recogidas por ADN Radio.

“Lo que hicieron el año pasado” era el título de la Liga de Primera 2025. La frase ponía en duda que Coquimbo pudiera volver a levantar una copa, y los jugadores no la olvidaron: con el trofeo recién ganado, el video volvió a sonar en medio de los cánticos.

En las notas consultadas no aparece, por ahora, una respuesta de Gutiérrez ni de La Serena.

Tres trofeos en menos de dos temporadas

La respuesta de Coquimbo llegó, sobre todo, en la cancha. Según el palmarés publicado por Cooperativa, la Copa de la Liga es el tercer trofeo del club en menos de dos temporadas, después de la Liga de Primera 2025 y la Supercopa de Chile 2026.

El título, además, vale más que una vuelta olímpica: como contamos en la crónica de la final, le entregó a Coquimbo el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027. Luis Riveros marcó dos goles y Guido Vadalá firmó el otro en Santa Laura.

Un clásico regional que sigue en la tabla

La rivalidad entre Coquimbo y La Serena, vecinos en la Región de Coquimbo, tiene además una lectura en la tabla. Tras 27 fechas, los piratas son sextos con 38 puntos y los papayeros novenos con 37, según la clasificación publicada por ESPN.

Esta es nuestra lectura, basada en esos números: el recado llega en un momento en que ambos están separados por un punto, así que el cierre de temporada todavía puede ofrecer otra ronda de este cruce de mensajes, esta vez con la tabla final como argumento.

Lo que viene para piratas y papayeros

Coquimbo Unido: recibe a Everton el sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas y a Deportes Limache el sábado 28 a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

recibe a Everton el sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas y a Deportes Limache el sábado 28 a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La Serena: visita a Deportes Limache el domingo 22 de noviembre a las 20:30 horas y a Colo Colo en el Monumental el sábado 28 a las 20:30 horas.

Para el plantel pirata, el desafío ahora es cerrar el año en la Liga de Primera con la copa ya en las vitrinas, mientras La Serena busca terminar arriba de su rival en la tabla.