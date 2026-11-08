Datos Clave En juego: Los puestos 4.º al 6.º de la Liga de Primera clasifican a la Copa Sudamericana 2027, según T13. La pelea: Entre Limache (40 puntos) y Ñublense (35) hay cinco puntos, con tres fechas por jugar. Calendario: Los rivales de Palestino suman 94 puntos, los de Deportes Concepción 127: la diferencia más grande entre los candidatos.

La pelea por la Copa Sudamericana 2027 sigue abierta. Según T13, los puestos del 4.º al 6.º de la Liga de Primera clasifican al torneo, y con Colo Colo campeón y la U y la UC peleando el Chile 2, la tabla de más abajo quedó muy apretada: entre el 4.º, Limache, y el 11.º, Ñublense, hay solo cinco puntos. Quedan tres fechas y siete duelos directos entre los candidatos.

Cómo está la tabla tras el fin de semana

Según la tabla de Emol, el orden del 4.º al 8.º lugar es este: Limache y Everton con 40 puntos, y Coquimbo Unido, Palestino y Deportes Concepción con 38. Coquimbo ocupa el sexto puesto por diferencia de gol (+3), frente al +1 de Palestino y el 0 de Deportes Concepción. Más atrás están La Serena con 37, Huachipato con 36 y Ñublense con 35.

El fin de semana movió la pelea. Limache cayó 3-0 ante la UC y Everton perdió 2-0 en casa ante Deportes Concepción. Coquimbo ganó 1-0 en la visita a Audax, con gol de Guido Vadalá, La Serena derrotó 1-0 a Palestino con un tanto de Diego Rubio, y Unión La Calera venció 1-0 a Huachipato con gol de Nicolás Ferreyra, según Cooperativa. Ñublense, en tanto, perdió 2-1 ante Colo Colo.

Los siete duelos directos que quedan

Según el calendario de Emol, estos son los partidos en que se enfrentan dos candidatos entre sí:

22 de noviembre: Coquimbo Unido vs. Everton, Limache vs. La Serena y Huachipato vs. Deportes Concepción.

29 de noviembre: Coquimbo Unido vs. Limache.

6 de diciembre: Limache vs. Deportes Concepción, Palestino vs. Everton y Huachipato vs. Ñublense.

Limache es el equipo más expuesto: sus tres rivales restantes, La Serena, Coquimbo y Deportes Concepción, están todos en la pelea.

Quién tiene el calendario más liviano

Sumando los puntos que tienen hoy los tres rivales que le quedan a cada candidato, según la tabla de Emol y los resultados de este domingo publicados por Cooperativa, la comparación es esta:

Ñublense (35 puntos): rivales con 86 puntos, ante Universidad de Concepción, Cobresal y Huachipato.

Palestino (38): 94, ante La Calera, Audax Italiano y Everton.

Everton (40): 107, ante Coquimbo, O’Higgins y Palestino.

Coquimbo Unido (38): 111, ante Everton, Limache y O’Higgins.

Limache (40): 113, ante La Serena, Coquimbo y Deportes Concepción.

Huachipato (36): 122, ante Deportes Concepción, la UC y Ñublense.

Deportes Concepción (38): 127, ante Huachipato, la U y Limache.

La Serena (37): 131, ante Limache, Colo Colo y Audax Italiano.

Esas sumas no incluyen los partidos de esta noche, Universidad de Concepción vs. O’Higgins, que cambiarán las cifras de esos dos rivales.

Qué significa para los candidatos

Esta es nuestra lectura, basada solo en la tabla y el calendario: entre los equipos que hoy están dentro de los tres cupos o a dos puntos de ellos, Palestino tiene el camino más liviano, con 94 puntos de rivales frente a 107 de Everton, 111 de Coquimbo y 113 de Limache. Deportes Concepción, por el contrario, tiene el más cargado, con 127, porque visita a la U y cierra contra Limache.

Ñublense tiene el calendario más favorable de todos, pero está a tres puntos del sexto lugar y, para alcanzarlo, necesita además que fallen varios de los de arriba. La primera fecha clave será el domingo 22 de noviembre, con tres duelos directos en la misma jornada. Para ver la otra pelea del torneo, puedes leer nuestro análisis del Chile 2 entre la U y la UC.