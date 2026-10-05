Datos Clave Cierre de la gira: El equipo de Nicolás Córdova se despide de Norteamérica enfrentando a México este martes. Chile no sabe ganar: El equipo nacional es el único de Conmebol junto a Bolivia que no ha sumado al menos un punto. Se vienen cambios: 7 modificaciones podría tener La Roja ante el cuadro azteca.

La Selección Chilena cerrará este martes 6 de octubre su gira a Norteamérica enfrentando a México. Por el momento, el saldo para el combinado nacional es negativo, ya que solo suma derrotas: 0-1 ante Canadá y 2-4 frente a Estados Unidos.

De esta manera, La Roja es, junto a La Verde, la única selección de Conmebol que no ha sumado ni siquiera un punto en la Fecha FIFA vigente. Los altiplánicos, que ya cerraron sus duelos amistosos de esta jornada, cayeron 0-2 ante Paraguay y 0-4 con Argentina.

Una realidad que se asemeja a lo ocurrido en las últimas Eliminatorias para la última Copa del Mundo, donde el cuadro nacional terminó en un pobre último lugar con solo 11 puntos y míseros dos partidos ganados.

Por su parte, en el Ránking FIFA en vivo, que considera los amistosos de septiembre-octubre, Chile es la penúltima de Conmebol (52°) y solo supera, precisamente a Bolivia (78°). Perú, que sumó un empate ante México y derrotas ante Estados Unidos y Canadá, está superando a La Roja.

Los resultados de las Selecciones Conmebol en la actual Fecha FIFA

Chile

0-1 vs Canadá

2-4 vs Estados Unidos

Debe jugar ante México.

Argentina

4-0 vs Bolivia

7-0 vs Burkina Faso

Debe jugar ante Benín.

Colombi a

1-1 vs México

0-1 vs Paraguay

Debe jugar ante Perú.

Perú

1-4 vs Estados Unidos

1-1 vs México

0-2 vs Canadá

Debe jugar ante Colombia.

Ecuador

0-3 vs Corea del Sur

0-0 vs Japón (perdió en penales)

1-1 vs Panamá (perdió en penales)

Uruguay

1-3 vs Japón

4-1 vs Corea del Sur

Paraguay

2-0 vs Bolivia

1-0 vs Colombia

Venezuela

1-2 vs Japón

0-0 vs Corea del Sur

Brasil

1-1 vs Australia

4-2 vs Australia

4-0 vs India

Bolivia

0-2 vs Paraguay

0-2 va Argentina

Claudio Bravo y las derrotas: “No hay que normalizar el mensaje”

Un complicado panorama del que salió al paso Claudio Bravo. El excapitán de La Roja no estuvo de acuerdo con el análisis hecho por el entrenador nacional, Nicolás Córdova luego del 2-4 frente a Estados Unidos, donde indicó que el equipo está siendo competitivo frente a rivales mundialistas.

El exportero del Barcelona señaló en ESPN que “no hay que normalizar el mensaje de decir ‘competimos, lo hicimos bien’ cuando pierdes”. El bicampeón de América le entregó un claro mensaje al DT chileno, al señalar que “cuando compites a estos niveles, la entrega es lo mínimo para jugar en la selección. Se pierde el concepto del trabajo, el orden táctico y la planificación cuando vas de derrota tras derrota y te quedas tranquilo solo con haber competido“.

Córdova apuesta por cambios para buscar su primer triunfo en la gira

De cara al último duelo de la gira, Nicolás Córdova definirá este lunes la formación para enfrentar a México. Sin embargo, de acuerdo con lo visto en la última práctica, serían siete los cambios que introduciría en relación al último duelo frente a Estados Unidos.

Entre los que saldrían del equipo están: Felipe Faúnez, Digo Ulloa, Víctor Felipe Méndez, Nils Richmuth, Maximiliano Gutiérrez y Ben Brereton.

De esta forma, la formación de Chile ante la Tri sería con: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Jonathan Villagra, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Darío Osorio.