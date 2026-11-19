Datos Clave El partido: Coquimbo Unido vs Everton, sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La tabla: Everton es quinto con 40 puntos y Coquimbo sexto con 38, según Emol. El premio: Del cuarto al sexto lugar de la Liga de Primera clasifican a la Copa Sudamericana 2027.

Coquimbo Unido y Everton abren el sábado de la fecha 28 de la Liga de Primera con un duelo directo en la parte alta. El partido se juega este sábado 21 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y enfrenta a dos equipos separados por dos puntos en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana.

Coquimbo llega con la Libertadores en el bolsillo

El cuadro pirata viene de la semana más importante de su temporada. El sábado 14 de noviembre goleó a O’Higgins en la final de la Copa de la Liga, se convirtió en el primer campeón de ese torneo y aseguró un cupo en la Copa Libertadores 2027, según informó Emol. La Tercera precisó que ese cupo es el de Chile 3, como contamos tras la final.

En la liga, el equipo de Hernán Caputto es sexto con 38 puntos y llega con dos triunfos seguidos por la mínima: 1-0 ante Unión La Calera en la fecha 26 y 1-0 como visitante ante Audax Italiano en la fecha 27, de acuerdo con los resultados de Emol. Antes había caído 2-1 ante Ñublense en Chillán.

Everton, quinto y con dos fechas sin ganar

El cuadro viñamarino suma 40 puntos, los mismos que Deportes Limache, que es cuarto. Pero su cierre de octubre y comienzo de noviembre fue irregular: cayó 4-1 ante la U de Chile en la fecha 25, empató 2-2 con Cobresal en El Salvador en la 26 y perdió 2-0 como local ante Deportes Concepción en la 27.

Son dos fechas sin ganar para un equipo que todavía depende de sí mismo para quedarse con un lugar entre el cuarto y el sexto, los puestos que dan acceso a la Copa Sudamericana según las bases del torneo resumidas por T13.

Ocho equipos en cinco puntos

El partido de Coquimbo es parte de una pelea que involucra a medio campeonato. Detrás de Limache y Everton aparecen Coquimbo, Palestino y Deportes Concepción con 38 puntos, Deportes La Serena con 37, Huachipato con 36 y Ñublense con 35.

Las tres fechas que quedan agregan exigencia. Coquimbo recibe a Deportes Limache en la fecha 29 y visita a O’Higgins en la 30. Everton, en tanto, recibe a O’Higgins en la fecha 29 y cierra como visitante ante Palestino, otro rival directo, el 6 de diciembre.

Qué se juega cada uno

Para Everton, un triunfo en Coquimbo lo dejaría con 43 puntos y le daría margen sobre el pelotón que viene detrás. Una derrota, en cambio, lo dejaría igualado con los piratas en 41 y expuesto a lo que hagan Palestino, Deportes Concepción y La Serena el resto del fin de semana.

Para Coquimbo, que ya tiene su pasaje a la Libertadores, el duelo es la oportunidad de cerrar el año en la parte alta de la tabla y de mantener la racha antes de recibir a Limache. El partido va por TNT Sports Premium, como detallamos en nuestra guía de horario y canal.