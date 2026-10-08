Datos Clave Quinteros tienta a la ANFP: El entrenador supo triunfar en nuestro país, y asoma como candidato para la banca de La Roja. Experiencia en selección: El técncico estuvo al mando de Bolivia y Ecuador. Cinco candidatos: Con la inclusión de Quinteros, la lista llega a cinco variables, donde el que más atrae es el Ingeniero Pellegrini.

Con la fecha FIFA finalizada y los jugadores de regreso a sus respectivos clubes, La Roja cierra su gira por norteamérica con dos derrotas y un triunfo al mando de Nicolás Córodova, en un proceso que ha generado más dudas que certezas de cara al próximo camino clasificatorio. Es por ello que desde la ANFP ya piensan en nombres para elegir quién será el nuevo entrenador de la selección, donde aparece una inesperada variable como opción.

Según información del comunicador Felipe Escobillana en el medio Con Camiseta, la nueva variable que estudian desde el ente regulador de nuestro fútbol es Gustavo Quinteros, quien se encuentra libre tras ser desvinculado de Independiente de Avellaneda. El periodista señaló que el gerente de selecciones, Felipe Correa, habría solicitado una reunión con el técnico para que se sume a la lista de candidatos para comandar a La Roja un futuro cercano.

¿Quinteros a La Roja?

Entre rumores y humos por quién será el próximo entrenador de la selección chilena, aparece de manera sorpresiva el nombre de Gustavo Quinteros, quien atrae a la ANFP debido a su condecorado paso por el fútbol nacional. En su registro, el argentino logró seis títulos en el fútbol chileno, al mando de Colo Colo y Universidad Católica, siendo cuatro conseguidos con los albos y dos con los universitarios.

Además, Quinteros cuenta con dos experiencias al mando de combinados nacionales, al ser el mandamás de Bolivia en las clasificatorias al Mundial 2014 y el entrenador a cargo de Ecuador rumbo al Mundial 2018. Ambos procesos terminaron antes de que acabaran las clasificatorias y ninguna selección logró clasificar a una cita planetaria.

¿Quiénes suenan como posibles técnicos de La Roja?

Con la inclusión del técnico argentino nacionalizado boliviano, se suma una nueva carta a la baraja de opciones que maneja la ANFP para elegir al sustituto de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena. Los nombres que estarían en carpeta son: Julen Lopetegui, Gustavo Álvarez, Gustavo Quinteros, Nicolás Larcamón y Manuel Pellegrini. El Ingeniero sería el gran anhelo de la Federación, pero se evalúan otros candidatos en caso de que el actual técnico del Betis le baje el pulgar a La Roja.