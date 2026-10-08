Datos Clave Una gira accidentada: El medio español Información destacó que Cepeda regresó al Elche después de disputar apenas poco más de media hora durante una concentración marcada por episodios extradeportivos. La reacción de Vidal: La publicación hispana hizo eco de la dura crítica del “King” por el ingreso del extremo en los descuentos frente a México: “Un poquito de respeto”. El regreso al Elche: La única lectura positiva desde Europa pasa por el escaso desgaste competitivo del chileno, quien apunta a estar disponible y descansado para el choque ante Celta de Vigo.

Lucas Cepeda dejó Elche atravesando uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol español. Frente al Espanyol había conseguido mostrar una de sus versiones más convincentes con la camiseta franjiverde y empezaba a ganar terreno indiscutido en el equipo titular.

Su regreso, sin embargo, estará marcado por una historia completamente distinta. La gira de La Roja por Norteamérica terminó con una expulsión ante Canadá, un partido fuera frente a Estados Unidos por suspensión, un tenso episodio en el hotel con Marcelino Núñez y una aparición casi testimonial contra México en Los Ángeles. Todo esto fue seguido con suma atención desde España.

El diario alicantino Información, a través del periodista Alejandro Ruiz, le dedicó un artículo al chileno bajo el título “Lucas Cepeda, de su mejor partido con el Elche a un parón de selecciones para olvidar”, repasando las dos semanas más accidentadas del atacante desde que aterrizó en Europa.

¿Qué dijo la prensa española sobre Lucas Cepeda tras su gira con La Roja?

El medio español puso el foco en el enorme contraste entre el buen momento que atravesaba Cepeda en su club y todo lo que terminó ocurriendo durante su marginado paso por la Selección Chilena bajo la dirección de Nicolás Córdova.

La publicación comienza recogiendo la crudeza utilizada por la prensa nacional para describir su fecha FIFA: “Como un ‘calvario’. Así definen varios medios chilenos el parón FIFA que ha vivido el extremo del Elche, Lucas Cepeda”.

Acto seguido, el portal resume la ráfaga de malos ratos: “Una roja, una discusión con un compañero de selección, quejas de su compatriota Arturo Vidal y apenas 35 minutos de fútbol”.

El primer problema apareció frente a Canadá. Cepeda comenzó como titular, pero fue expulsado a los 35 minutos después de un forcejeo con Richie Laryea, en el que terminó impactando accidentalmente con su botín en el rostro del canadiense. Además de dejar a Chile con diez jugadores, la roja le impidió disputar el segundo amistoso. La situación llamó especialmente la atención en España porque el delantero llegaba a la concentración después de ser, según el propio medio, “uno de los grandes argumentos” del Elche en el triunfo frente al Espanyol.

¿Qué pasó entre Lucas Cepeda y Marcelino Núñez en la Selección Chilena?

Durante la concentración se produjo un fuerte cruce entre Cepeda y Marcelino Núñez, un episodio que también llegó a los portales europeos. Información relató que el jugador del Elche protagonizó un “encontronazo” con el volante del Ipswich Town después del partido frente a Estados Unidos.

El medio rescató las declaraciones del capitán de La Roja, Gabriel Suazo, quien intentó posteriormente quitarle dramatismo al episodio: “No pasó a mayores, no fueron ni 10 segundos”. Suazo explicó que Marcelino le pidió de una forma más expresiva a Cepeda que rematara al arco durante un ejercicio, el atacante respondió y la discusión terminó allí. Sin embargo, distintos medios chilenos relacionaron posteriormente las tensiones internas con la salida de Núñez de la concentración, pese a que la Federación comunicó que abandonó la delegación por “motivos personales”.

¿Qué dijo Arturo Vidal por los pocos minutos de Lucas Cepeda ante México?

La decisión de Nicolás Córdova de hacer ingresar a Cepeda recién en los descuentos frente a México provocó una dura reacción de Arturo Vidal que no pasó desapercibida en Alicante. El diario calificó como “participación residual” la aparición del atacante en el último encuentro de la gira.

Cepeda entró cuando el triunfo 2-0 ya estaba prácticamente resuelto, una determinación que el bicampeón de América cuestionó con dureza durante una transmisión en vivo, dichos que fueron replicados textuales en España: “De verdad, hacer un cambio en el minuto 91… dale. Un poco de respeto. No puedes hacer un cambio en el minuto 91”.

El medio también destacó la advertencia del actual volante de Colo Colo: “Yo mejor no digo lo que haría si me hacen eso”, y recogió el análisis de los comunicadores chilenos sobre el nulo rodaje del extremo: “Se va a ir caliente de la concentración. Le expulsan el primer partido, no puede jugar el segundo e ingresa para cinco minutos en el último”.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Cepeda con el Elche en España?

La escasa participación del delantero deja al menos una consecuencia favorable para las pretensiones de su club: el chileno regresa con muy poco desgaste físico y competitivo. Así lo plantea la publicación española: “La lectura positiva del aciago parón FIFA de Cepeda se encuentra en su regreso a Elche”.

El jugador debía reincorporarse a los entrenamientos este jueves, apuntando a estar en óptimas condiciones para el próximo desafío liguero, programado para este domingo a las 14:00 horas (hora de España) frente al Celta de Vigo en el Estadio Martínez Valero.

Para el chileno será una oportunidad de oro para recuperar rápidamente el foco futbolístico. Salió de España después de una de sus actuaciones más destacadas de la temporada y regresa tras una concentración marcada por episodios que generaron mucho más ruido que minutos dentro de la cancha. Ahora, el desafío será volver exactamente al punto donde estaba antes de viajar: consolidando su estatus como titular inamovible en la ofensiva franjiverde.