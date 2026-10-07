Datos Clave El respaldo: Jorge Aravena calificó a Lucas Cepeda como “jugador nivel A” y sostuvo que “debiera ser titular siempre en la selección”. La crítica: El Mortero cuestionó que Córdova lo hiciera ingresar recién en los descuentos ante México: “ponerlo dos minutos… evidentemente no es bueno para la carrera de Cepeda”. La gira: Cepeda fue expulsado ante Canadá, no jugó frente a Estados Unidos y reapareció recién en el 90+3′ ante México.

Lucas Cepeda llegó a la concentración de La Roja en Estados Unidos proveniente de España con la máxima ilusión. “Todos los partidos son finales para nosotros”, declaró en el aeropuerto, proyectándose como uno de los estandartes ofensivos del recambio de Nicolás Córdova. Sin embargo, la gira norteamericana terminó transformándose en una compleja experiencia deportiva y personal para el actual atacante del Elche.

¿Qué pasó con Lucas Cepeda en la gira de la Selección Chilena?

Todo comenzó a desmoronarse en el primer partido frente a Canadá. Cuando el reloj marcaba 35 minutos, recibió una tarjeta roja directa que dejó a Chile con 10 hombres. Esta situación lo marginó obligatoriamente del duelo ante Estados Unidos, pero las tensiones también se vivieron fuera de la cancha: la semana estuvo marcada por un grave altercado en el hotel de concentración.

Tras la derrota ante los norteamericanos, Marcelino Núñez estalló de frustración por no sumar minutos y protagonizó un áspero cara a cara con Cepeda, estando muy cerca de llegar a los golpes físicos. El conato tuvo que ser frenado por sus compañeros y derivó en la salida del ex UC de la delegación.

Con este tenso ambiente de fondo, el golpe de gracia para el formado en Santiago Wanderers llegó en el partido de cierre ante México en Los Ángeles. Pese a las expectativas de que sumara rodaje, Nicolás Córdova lo mantuvo en el banco y lo mandó a la cancha recién en el minuto 90+2, en reemplazo de Gonzalo Tapia. Fueron apenas un par de minutos que encendieron la polémica, provocando incluso la furia de Arturo Vidal en su transmisión en vivo. El “King” estalló al ver a Cepeda entrando en los descuentos: “Un poquito de respeto, hay que tener un poquito de respeto. No se puede hacer un cambio a los 91… mejor no te digo lo que haría yo”, disparó el volante.

La crítica de Jorge Aravena a Nicolás Córdova por los pocos minutos de Cepeda

Para analizar este escenario, el histórico volante de La Roja, Jorge “Mortero” Aravena, conversó en exclusiva con Al Aire Libre, donde no dudó en respaldar al joven extremo y enviarle un recado al cuerpo técnico.

El exjugador, que marcó 22 goles con la Selección, reconoció que Cepeda fue el evidente “perjudicado” de la fecha FIFA. Al analizar el inicio de los problemas, Aravena fue claro: “La expulsión para mí fue absolutamente exagerada… creo que en ningún momento él tuvo la intención de golpear al canadiense”.

Sobre el polémico cambio en los descuentos ante el combinado azteca que desató la ira de Vidal, el “Mortero” coincidió en la gravedad de la decisión técnica. “El entrenador decidió en el partido siguiente (…) no alinearlo y después ponerlo dos minutos… evidentemente no es bueno para la carrera de Cepeda”, expresó con evidente preocupación.

Al ser consultado sobre si el bullado conflicto a golpes con Marcelino Núñez influyó en su marginación ante México, Aravena prefirió la cautela y apuntó a la responsabilidad del DT. “Esa respuesta se la tiene que dar Córdova, no se la puedo dar yo. Córdova es el entrenador y él sabe a quién alinea y a quién no”, sentenció.

El presente en Europa que justifica la titularidad de Cepeda en La Roja

Pese a los pocos minutos que sumó en Estados Unidos, el presente de Lucas Cepeda dista mucho del de varios seleccionados. El extremo fue fichado por el Elche CF a inicios de 2026 con un contrato hasta 2030 y un valor de mercado que ronda los 2,5 millones de euros. En la presente temporada de LaLiga (Primera División de España), Cepeda ha disputado 7 compromisos (acumulando 227 minutos) y enfrentando a potencias como el Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club. Es uno de los pocos chilenos que milita actualmente en la máxima categoría de una de las cinco grandes ligas de Europa.

Estos números son el principal argumento de Aravena para exigir mayor protagonismo para el ex Colo Colo. “Lucas es un jugador nivel A. Él debiera ser titular siempre en la selección porque está jugando en Europa, está haciendo buena campaña en Europa. Por el nivel que tiene Cepeda, evidentemente es un jugador que debiera ser titular”, reafirmó con convicción.

Finalmente, a la hora de buscar a los reales “ganadores” de la gira por Norteamérica, el ídolo nacional destacó a los otros jóvenes de la ofensiva. “Evidentemente (Maxi) Gutiérrez jugó bien, pero para mí Gonzalo Tapia es un jugador muy diferente también”, concluyó.