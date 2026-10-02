Datos Clave La salida: Marcelino Núñez fue liberado de La Roja tras el partido ante Estados Unidos. El motivo: La selección aseguró que se trataba de motivos personales, pero luego se especuló de problemas con Nicolás Córdova y una pelea con Lucas Cepeda. El conflicto: Desde el combinado nacional confirmaron un conflicto entre el jugador del Ipswich Town y el atacante del Elche, aunque le bajaron el perfil a lo ocurrido.

La gira de Chile por Norteamérica ha estado muy lejos de lo esperado. A las derrotas ante Canadá y Estados Unidos se sumó la sorpresiva salida de Marcelino Núñez, quien abandonó la concentración en medio de la fecha FIFA.

Si bien desde La Roja informaron que su liberación fue por motivos personales, se rumoreó que las razones fueron problemas con Nicolás Córdova y una pelea con Lucas Cepeda. En medio de esta turbulenta situación, desde la selección chilena rompieron el silencio y entregaron mayores detalles de lo ocurrido.

¿Qué pasó con Marcelino Núñez y Lucas Cepeda en La Roja?

Este viernes fue el capitán de La Roja, Gabriel Suazo, quien tomó la palabra y conversó con los medios de comunicación para aclarar lo ocurrido en los últimos días.

“Son cosas de entrenamiento, como pude haber sido yo con otro compañero. No pasó a mayores, no fueron ni 10 segundos, en donde le pidió de una forma más expresiva para que rematara al arco y listo. El compañero respondió y se cerró ahí. Luego, en la siguiente jugada, lo digo con total claridad, hicieron dos paredes, hicieron un golazo y se dieron la mano”, aseguró el jugador del Sevilla.

Sin embargo, el formado en Colo Colo le puso paños fríos a lo ocurrido. “El fútbol es así. Todos los que fueron futbolistas y quizás los que no también, saben. El deporte es así, sobre todo un deporte en equipo, donde convivimos en el día a día, donde todos estamos compitiendo por un puesto. Hay temperaturas calientes no solo en los partidos, también en los entrenamientos”, indicó.

¿Por qué Marcelino Núñez dejó La Roja?

Por otro lado, Gabriel Suazo fue consultado por la salida de Marcelino Núñez de La Roja, sin embargo, prefirió no ahondar en el tema y afirmó que eso debe aclararlo el volante del Ipswich Town.

“Yo no voy a entrar en algo que tiene que aclarar Marcelino, es él quien tiene que aclarar toda la situación. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Respetamos su decisión y también lo queremos mucho. Es un gran jugador y es una decisión personal que se nos comentó, la que no juzgamos para nada. Es una decisión de él”, completó el capitán de La Roja.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a jugar este martes 6 de octubre a las 23:30 horas de nuestro país ante México en el partido que marcará el fin de la gira por Norteamérica.