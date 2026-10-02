Datos Clave El contrato: Manuel Pellegrini tiene vínculo vigente con Real Betis hasta junio de 2027. La cláusula: El Deportivo asegura que Chile podría llevárselo sin pagar indemnización; cualquier otro interesado debería desembolsar cerca de US$8 millones. Las alertas: Según reveló Coke Hevia, en el entorno del entrenador preocupan el inestable escenario interno del fútbol chileno y el panorama de las próximas Clasificatorias.

Manuel Pellegrini nunca ha tenido una puerta contractual tan clara para asumir en la Selección Chilena. Aunque su vínculo con Real Betis se extiende oficialmente hasta junio de 2027, un reciente reporte asegura que el último acuerdo firmado por ambas partes contempla una excepción económica diseñada específicamente para La Roja.

Pero que el camino monetario esté despejado no significa que todas las condiciones deportivas estén dadas. Mientras desde un sector cercano al entrenador aseguran que la posibilidad de dirigir a Chile todavía lo entusiasma, otra versión atribuida a su círculo íntimo apunta a dos aspectos del actual escenario de la Selección que no habrían caído nada de bien en Europa.

¿Puede Manuel Pellegrini dejar el Betis para dirigir a La Roja?

Sí, podría hacerlo antes de junio de 2027 si se ejecuta la cláusula especial revelada por El Deportivo. Según el citado medio, el contrato del estratega contempla que Pellegrini pueda dejar Real Betis a costo cero exclusivamente para asumir la banca de la Selección Chilena.

Esta condición sería un trato único para su país. El acuerdo firmado por Pellegrini con los verdiblancos termina oficialmente a mediados de 2027, fecha confirmada por el propio club andaluz cuando anunció su última renovación.

El reporte agrega que esta posibilidad de salida gratuita estuvo presente durante las conversaciones que desembocaron en esa extensión contractual. Betis pretendía asegurar al entrenador por un período mayor, pero el chileno decidió extender su estadía contemplando los tiempos políticos del fútbol chileno, a la espera de las próximas elecciones de la ANFP.

¿Cuánto cuesta sacar a Manuel Pellegrini del Betis?

Para cualquier club del mundo o selección distinta a la chilena, la salida anticipada de Manuel Pellegrini tendría un costo cercano a los 8 millones de dólares, según detalla El Deportivo.

Ahí radica precisamente la gran diferencia contractual y el “guiño” del DT hacia su país. Mientras otro interesado tendría que desembolsar esa millonaria cifra para interrumpir el proyecto en el Benito Villamarín, La Roja tendría la llave para permitir su salida sin pagar indemnización alguna al club español. Cabe destacar que esta cláusula no ha sido oficializada por el Real Betis, por lo que se mantiene en el plano de la información periodística.

¿Qué preocupa al entorno de Manuel Pellegrini sobre La Roja?

Pese a las facilidades contractuales, dos situaciones recientes habrían generado inquietud en las personas cercanas a Pellegrini: la inestabilidad que rodea actualmente al fútbol chileno y el complejo escenario clasificatorio que enfrentará la Selección para ir al Mundial.

La versión fue entregada por el periodista Jorge “Coke” Hevia, quien aseguró haber recibido antecedentes sobre la reacción del círculo del entrenador tras el último escándalo de La Roja que terminó con la desconvocatoria de Marcelino Núñez.

Hevia resumió el primer punto señalando que el entorno del técnico observa que “sigue siendo una olla en ebullición todo el fútbol chileno”. El segundo factor se relaciona con las condiciones deportivas actuales de las Clasificatorias y el alto riesgo que implicaría asumir un proceso con serias posibilidades de quedar fuera de la Copa del Mundo.

Eso sí, esta información no equivale de ninguna manera a un rechazo de Pellegrini a dirigir a Chile. Corresponde a un análisis de su entorno y no a declaraciones directas del entrenador, quien siempre ha manifestado que dirigir al equipo nacional es un desafío que mantiene en su horizonte.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Betis?

En lo que respecta a los documentos oficiales, Manuel Pellegrini tiene contrato con Real Betis hasta el 30 de junio de 2027. La institución andaluza hizo oficial esta ampliación y confirmó que continuará al mando del primer equipo durante el actual curso.

El “Ingeniero” llegó al equipo sevillano en 2020 y durante su exitoso ciclo conquistó la Copa del Rey de 2022, además de encadenar históricas clasificaciones consecutivas a competiciones europeas. Este buen rendimiento mantiene abierta la puerta para que el club intente una nueva renovación, aunque por ahora solo existirían acercamientos preliminares.