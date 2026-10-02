Datos Clave El origen: Nicolás Córdova apuntó a la falta de velocidad de Leandro Hernández La respuesta de Vidal: Dice que un DT no puede hablar mal de los jugadores que él mismo elige El mensaje del King al estratega: “Si no estás capacitado, no tienes que estar”

Arturo Vidal volvió a encender la polémica en La Roja. El volante de Colo Colo salió en defensa de Leandro Hernández luego de que Nicolás Córdova cuestionara una jugada del delantero albo en la caída por 4-2 ante Estados Unidos.

El DT interino del Equipo de Todos había explicado que el atacante no logró contragolpear bien porque no cuenta con la velocidad de los futbolistas norteamericanos, argumento que al King no le gustó nada.

La defensa de Arturo Vidal a Leandro Hernández en La Roja

El bicampeón de América partió sacando la cara por su compañero en el Cacique. “Eso lo vi y voy a hablar porque yo conozco a Lea. Es uno de los jugadores que tiene más proyección a irse a cualquier fútbol del mundo. Tiene calidad, tiene todo”, afirmó.

Enseguida fue derechamente contra el entrenador: “Poner excusas tontas, como lo dice, es muy malo, habla muy mal. Tú no puedes ser el entrenador y hablar mal de tus jugadores si eres el que los elige. Nunca puedes decir eso”.

El King además desmenuzó la jugada en cuestión: “No es porque el Chino sea más lento. Le ganó en velocidad, llegó primero a la pelota, pero después, cuando ve que los otros llegan, también es un jugador inteligente. Capaz que si hubiese encarado y la hubiese perdido era peor”.

El recado de Vidal a Nicolás Córdova

El volante también apuntó al trabajo del cuerpo técnico y descartó que el problema sea el material humano.

“La selección tiene muy buenos jugadores, siempre lo he dicho, tiene mucha calidad, pero si no los entrenas bien, si no les das un sistema o no les das una forma de jugar, van a jugar mal aunque estén en los equipos que estén”, sostuvo.

De paso, desarmó el argumento de la comparación con la generación dorada: “Capaz que sí, habían cuatro que estaban en equipos buenos, pero los demás tampoco era que estaban en los mejores equipos del mundo. Pero eso no importaba cuando veníamos a la selección, éramos todos iguales”.

Y cerró con la frase más dura de todas: “Si no estás capacitado, no tienes que estar y listo. Tiene que tratar de mostrar algo, no poner tonteras por delante. La gente quiere ver chispazos en la selección. No pueden decir que Osorio, Cepeda o Maxi son malos”.