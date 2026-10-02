Datos Clave La postulación: Marco Antonio Figueroa se ofreció para dirigir a la Selección Chilena Su carta de presentación: Casi cuatro años al mando de la selección de Nicaragua El dardo: Apuntó contra el interinato de un año y cuatro meses

Marco Antonio Figueroa levantó la mano: en medio del convulsionado momento que vive La Roja tras la salida de Marcelino Núñez de la concentración, el entrenador nacional se autopropuso para asumir la banca del Equipo de Todos y reemplazar a Nicolás Córdova.



El Fantasma expuso sus credenciales en conversación con DirecTV Sports y, de paso, lanzó un recado para quienes toman las decisiones en Quilín.

Los argumentos del Fantasma Figueroa para dirigir a La Roja

El estratega puso el acento en su paso por la selección de Nicaragua, elenco que condujo durante casi cuatro temporadas.

“Estuve casi cuatro años en una selección. Dos veces los clasifiqué a la Copa de Oro, dos veces en primer lugar con un rendimiento alto”, enumeró el técnico de 66 años.

En esa línea, remató con una frase que grafica su molestia: “Estuvimos a un punto de ir al Mundial. Si eso no ayuda para que me consideren en cierto momento para una conversación para ir a la selección, sigan con un interinato de un año y cuatro meses”.

El análisis del Fantasma Figueroa al proceso de Nicolás Córdova

Pese a su postulación, el DT no fue lapidario con el trabajo del actual cuerpo técnico y rescató algunos puntos del proceso.

“No todo es malo de mucho de lo que hablan, porque yo lo dije en algún momento, que la selección debe tener una mixtura de jugadores de categoría y jóvenes. Tú no puedes tener una selección joven porque le va a pasar lo que le está pasando ahora”, apuntó.

Donde sí fue tajante es en lo que viene: “Chile no tiene Eliminatorias hasta septiembre y van a tener que agarrar al 80% de esos muchachos para que lleguen a una Eliminatoria, pero ¿con qué técnico, con qué sistema, con qué metodología de trabajo?”.

“¿Con qué ambición van a llegar los jugadores a una selección cuando tienes un interinato de un año y cuatro meses?”, cerró.

¿Cuándo juega Chile?

La Roja cerrará su gira por Norteamérica ante México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Para ver el encuentro puedes sintonizar Mega y Mega Go.