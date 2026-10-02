La selección chilena vive una verdadera crisis en su gira por norteamérica, y no solamente por dos derrotas consecutivas ante EEUU y Canadá, sino que también por un conflicto en la interna que sacudió de manera inesperada a La Roja. Durante la jornada del miércoles, se anunció la salida de Marcelino Núñez de la concentración en la escuadra nacional, y surgieron diversas versiones sobre el detonante de su salida.

Desde un cruce con Lucas Cepeda, que estuvo a punto de irse a las manos, a un quiebre total con Nicolás Córdova, debido a una crítica del entrenador al volante del Ipswich Town frente a sus compañeros, son los relatos que se difunden sobre la salida del mediocampista. Tras la masificación de las diversas versiones, fue el histórico volante de la selección, Arturo Vidal, quien le dio un fuerte espaldarazo al mediocampista formado en Universidad Católica, con un repaso al trabajo de Córdova en Chile.

Vidal respalda a Núñez y critíca a Córdova

Mediante una transmisión en su canal de KICK, Arturo Vidal sacó la voz por la inminente crisis que vive la selección chilena en su gira por norteamérica. El “Rey” se enfocó en el caso de Marcelino Núñez, quien dejó la concentración de La Roja, y repasó su experiencia al lado del volante del Ipswich Town, al señalar que es una persona tranquila, y le parece raro que sea apuntado en tal conflicto.

“Yo lo conozco hace mucho tiempo. Llegó chico a la selección, cuando estaba en Universidad Católica. Es un jugador tranquilo. Es un jugador que trabaja y habla poco. Siempre anda con una sonrisa, así que me parece raro que haya salido de la selección”, señaló Arturo Vidal, quien además agregó que Marcelino tiene razones para estar descontento, al arriesgar perder un puesto en su equipo al asistir a La Roja, que no tiene idea de juego.

“Si está molesto, porque no jugó contra Estados Unidos, le encuentro toda la razón. Él se está arriesgando a perder un puesto en un equipo de Premier League, para venir a una selección que no sabe a lo que está jugando”, fueron las palabras del “Rey” en apoyo a Núñez sobre su salida del combinado nacional, con una ácida crítica al trabajo de Nicolás Córdova, al señalar que no hay un sistema en el equipo.

Si bien fue el primer espaldarazo de Arturo Vidal a Marcelino Núñez, no fue la primera vez que el “Rey” realizó críticas al mandato de Nicolás Córdova en la selección chilena. Uno de los argumentos que sostuvo el volante de Colo Colo fue en que el técnico no está capacitado para estar al frente del combinado nacional, además de diversas críticas por los dichos del técnico a los jugadores post derrota ante EEUU.