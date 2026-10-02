Arturo Vidal es amado y odiado en Argentina: el King no ha caído bien porque varias veces le ha enrostrado a los trasandinos las dos finales de Copa América ganadas por La Roja en 2015 y 2016, aunque por otra parte es admirado por su gran talento y carrera en Europa, lo que obviamente ayudó a mantener posicionado el fútbol sudamericano en el más alto nivel.

En esta ocasión, valoraron al King por la firme postura que tuvo sobre el caso Cristiano Ronaldo. La estrella nacional apoyó a CR7 en la disputa que tiene con el DT de Portugal, Jorge Jesús, que lo motivó a salir de la concentración de su país y al otro lado de la Cordillera destacan la opinión de nuestra figura.

La postura de Arturo Vidal por el caso Cristiano Ronaldo

A través de un streaming en redes sociales, Arturo Vidal dio su parecer sobre el dilema que vive Cristiano Ronaldo: “Lo de Cristiano es de verdad una vergüenza. Un jugador como Cristiano Ronaldo, que está entre los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol, es muy feo que salga así de Portugal”.

“Y más después de una entrevista en la que dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso… creo que deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho“, añadió.

“Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, continuó.

“Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, sentenció.

Arturo Vidal salió a bancar a Cristiano Ronaldo tras su conflicto con Jorge Jesus y su salida de Portugal 🇨🇱🤝7⃣



💬 "Lo de Cristiano es de verdad una vergüenza. Un jugador como Cristiano Ronaldo, que está entre los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol, es muy feo… pic.twitter.com/Kp1p4J7yMU — Diario Olé (@DiarioOle) October 2, 2026

La polémica en Portugal con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no quedó conforme con su suplencia en el duelo del pasado domingo ante Noruega. Tras esto, dialogó con el técnico Jorge Jesús y las cosas no salieron bien, ya que se le Dijon que tampoco jugaría ante Dinamarca, lo que motivó al Bicho a dejar la convocatoria de los lusos.

CR7 emitió un comunicado en el que dio a conocer el hecho y añadió que: “A su tiempo, diré la verdad a todos los Portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”.

Por su parte, Jesus no bajó las revoluciones y evitó poner en jaque su autoridad: “En el club (selección) manda el presidente, en el equipo mando yo, en todo lo que tiene que ver con los jugadores. Acá no hay caso (problema) entre él (Cristiano Ronaldo) y yo”.