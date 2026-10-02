Datos Clave Postura: Marcelo Díaz no ve a Arturo Vidal por delante de otras alternativas en su actual posición. Respaldo: El volante de la U mencionó a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas como jugadores que llevaría a La Roja. Contexto: Díaz habló en Todos Somos Técnicos sobre el presente y futuro de la Selección Chilena.

Marcelo Díaz volvió a hablar de La Roja y puso sobre la mesa una postura clara respecto al eventual regreso de Arturo Vidal a la Selección Chilena. En conversación con Todos Somos Técnicos, el capitán de Universidad de Chile fue consultado por las declaraciones del volante de Colo Colo, quien manifestó su disposición a volver al combinado nacional.

Díaz no descartó el nivel que tuvo Vidal durante su carrera, pero puso el foco en su actual función como líbero y aseguró que existen otras alternativas por delante en esa posición.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre el regreso de Arturo Vidal?

“Hoy Arturo es líbero, y ahí hay jugadores que están un peldaño arriba. En su tiempo era crack, crack, crack como líbero. Yo lo enfrenté en las divisiones inferiores”, señaló el histórico volante azul.

La frase de Díaz llega después de que Vidal planteara públicamente su deseo de volver a La Roja. El futbolista de Colo Colo, actualmente de 39 años, ha ejercido como defensor central y líbero durante su etapa más reciente.

¿A qué jugadores de la U llevaría Marcelo Díaz a La Roja?

Cuando fue consultado por Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, ambos compañeros suyos en Universidad de Chile, Díaz fue directo: “Yo llevaría a Eduardo y a Charles”.

El mediocampista también destacó especialmente el estado físico de Turboman: “Vargas tiene 37 años y parece un cabro chico de 20 años. Físicamente está mejor que todos los delanteros que tiene Chile hoy en día”, sostuvo.

Sobre la preparación del delantero y de Aránguiz, agregó: “Charles y Vargas se levantan a las 6, están llegando al club a las 7 y entrenan a las 9. Van a la cancha y, a la hora de entrenar, marcan diferencias”.

Díaz, quien tiene contemplado retirarse del fútbol profesional durante este año, también puso en valor el presente físico de Vargas: “No podemos pretender que Vargas permanezca por diez años más”.