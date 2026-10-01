Datos Clave La despedida: Marcelo Díaz tendrá su jornada de adiós el martes 8 de diciembre en el Estadio Nacional. Venta de entradas: la preventa para abonados de Universidad de Chile comienza este jueves 1 de octubre a las 21:00 horas. Precios: las entradas costarán entre $9.900 y $60.000, sin considerar el cargo por servicio.

Marcelo Díaz ya puso fecha para una de las jornadas más emotivas que vivirá Universidad de Chile en los próximos meses. El histórico volante anunció -hace unas semanas- oficialmente su despedida del fútbol profesional y eligió el Estadio Nacional para cerrar una carrera profundamente ligada a los azules.

El evento se realizará el martes 8 de diciembre y la venta de entradas comenzará esta misma semana a través de Punto Ticket, primero con una etapa exclusiva para abonados de la U y posteriormente con la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Marcelo Díaz?

Los precios para asistir a la despedida de Marcelo Díaz partirán en $9.900 y llegarán hasta los $60.000.

Estos valores no incluyen el cargo por servicio de Punto Ticket, por lo que el precio final variará dependiendo de la ubicación escogida y el costo adicional aplicado por la plataforma.

Por ahora, la información entregada establece el rango general de valores, sin un desglose público de cada sector del Estadio Nacional.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para la despedida de Marcelo Díaz?

La comercialización tendrá dos etapas.

La preventa exclusiva para abonados de Universidad de Chile comenzará este jueves 1 de octubre a las 21:00 horas.

La venta general, en tanto, se abrirá el viernes 2 de octubre a las 21:00 horas, momento desde el cual cualquier hincha podrá intentar asegurar una ubicación para la despedida del capitán azul.

¿Dónde comprar entradas para la despedida de Marcelo Díaz?

Las entradas se venderán exclusivamente mediante el sistema Punto Ticket.

El proceso será online y los hinchas deberán ingresar a la plataforma una vez habilitada la preventa o la venta general, dependiendo de la etapa correspondiente.

Fechas de venta de entradas

Preventa abonados U de Chile: jueves 1 de octubre, 21:00 horas.

jueves 1 de octubre, 21:00 horas. Venta general: viernes 2 de octubre, 21:00 horas.

viernes 2 de octubre, 21:00 horas. Sistema de venta: Punto Ticket.

Punto Ticket. Precios: desde $9.900 hasta $60.000, más cargo por servicio.

¿Cómo comprar entradas para la despedida de Marcelo Díaz en Punto Ticket?

Una vez abierta la venta, los hinchas deberán ingresar a Punto Ticket, buscar el evento correspondiente a la despedida de Marcelo Díaz y seleccionar la ubicación disponible.

En el caso de la preventa, será necesario cumplir las condiciones establecidas para los abonados de Universidad de Chile. Desde el viernes a las 21:00 horas comenzará la comercialización para público general.

La recomendación es revisar previamente que la cuenta en Punto Ticket esté activa y tener los datos de pago disponibles, especialmente considerando el interés que puede generar el último partido de uno de los grandes referentes recientes de la U.

¿Cuándo y dónde será la despedida de Marcelo Díaz?

La despedida de Marcelo Díaz está programada para el martes 8 de diciembre de 2026 en el Estadio Nacional.

El recinto de Ñuñoa tiene un significado especial en la trayectoria del mediocampista, quien vivió allí algunos de los capítulos más importantes de sus diferentes etapas con Universidad de Chile.

Será además el escenario elegido para poner término oficialmente a una carrera profesional que comenzó hace más de dos décadas.

¿Por qué Marcelo Díaz se despide en el Estadio Nacional?

Marcelo Díaz se formó en las divisiones inferiores de Universidad de Chile, llegó al primer equipo en 2004 con apenas 17 años y debutó oficialmente durante la temporada 2005.

El volante tuvo tres ciclos con la camiseta azul: 2005-2010, 2011-2012 y 2024-2026. En esas etapas conquistó siete títulos: los Campeonatos Nacionales de Apertura 2009, Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012, además de la Copa Chile 2024, la Supercopa 2025 y la Copa Sudamericana 2011.

Esta última ocupa un lugar especial dentro de su historia: Díaz fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó invicto el único título internacional de Universidad de Chile.

¿Qué títulos ganó Marcelo Díaz en su carrera?

Su trayectoria también tuvo un extenso recorrido internacional.

Entre 2012 y 2022 defendió las camisetas de Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas UNAM, Racing Club y Libertad, consiguiendo tres ligas de Suiza, la Primera División de Argentina 2018-19 y el Apertura paraguayo 2022.

Con la Selección Chilena disputó 62 partidos entre 2011 y 2025 y fue parte de la generación bicampeona de América, conquistando la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, además de disputar el Mundial de Brasil 2014.

El 25 de diciembre de 2023 confirmó su regreso a Universidad de Chile y desde entonces volvió a asumir un rol central como capitán y referente del equipo.

Ahora, el Estadio Nacional será también el escenario de su última función. El 8 de diciembre, Marcelo Díaz cerrará definitivamente una carrera que estuvo marcada, desde el comienzo hasta el final, por su vínculo con la U.