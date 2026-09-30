Datos Clave La lesión: Lucas Barrera sufrió molestias físicas a inicios de septiembre en la remontada de la U de Chile sobre Coquimbo Unido. El plazo: Según TNT Sports, al volante aún le queda para regresar a las canchas y está descartado para la ida de los cuartos de final de la Copa Chile ante Antofagasta. Próximo partido: El Romántico Viajero volverá a saltar a la cancha el próximo jueves 8 de octubre a las 19:00 horas en el Calvo y Bascuñán.

Universidad de Chile ya trabaja con miras a su próximo compromiso de la Copa Chile 2026, el cual está previsto para el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas frente a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de ida del certamen.

Para este duelo, los azules tienen cuatro bajas confirmadas por convocatorias internacionales en la fecha FIFA. Sin embargo, las lesiones también preocupan en el Centro Deportivo Azul, siendo Lucas Barrera el caso que más atención requiere. En las últimas horas se desveló cuánto tiempo de recuperación le queda al volante, lo que lo descartó de plano para el cruce ante los Pumas.

¿Cuándo volverá Lucas Barrera en la U de Chile?

Según reveló el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, a Lucas Barrera aún le resta un tiempo considerable para regresar a las canchas y será baja para el compromiso ante el elenco del norte.

“Lucas Barrera sigue en recuperación en Universidad de Chile y le quedan, al menos, dos semanas y media”, dijo el comunicador.

Sin embargo, el mediocampista no tiene asegurado su presencia en la oncena titular. Esto porque una vez que se recupere, deberá pelear el puesto con Tobías Reinhart y Marcelo Díaz, quienes se han visto beneficiados con su ausencia.

¿Qué le pasó a Lucas Barrera en la U de Chile?

Lucas Barrera sintió molestias físicas el pasado 5 de septiembre en la remontada frente a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, situación que lo obligó a abandonar la cancha en el minuto 26 del primer tiempo.

Si bien el Romántico Viajero no entregó un parte médico oficial, fue el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien consignó que el mediocampista sufrió la rotura del ligamento colateral medial de su rodilla.

El joven valor azul se perdió el duelo ante La Serena en el torneo, además de la llave de octavos de final de la Copa Chile ante Everton. Sin embargo, seguirá sumando partidos de baja y su regreso a las canchas deberá seguir esperando.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a jugar el próximo jueves 8 de octubre a las 19:00 horas cuando enfrente a Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.