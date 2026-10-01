Datos Clave El regreso: Tras recibir dos días libres por la clasificación ante Everton, el plantel azul volvió a las prácticas en el CDA con la reincorporación de Elías Rojas a los trabajos. El diagnóstico: El volante juvenil de 18 años se encontraba fuera de las canchas desde mediados de julio tras sufrir una rotura de meniscos. Su aporte: Antes de pasar por el quirófano, el mediocampista se había ganado la confianza de Fernando Gago, acumulando 462 minutos oficiales en el primer semestre.

Universidad de Chile dio vuelta la página tras superar la llave de octavos de final de Copa Chile ante Everton y comenzó a preparar su próximo desafío en el torneo. En medio de esta planificación, el cuerpo técnico liderado por Fernando Gago recibió una de las noticias más esperadas desde el departamento médico.

Durante el regreso a las prácticas de este miércoles en el Centro Deportivo Azul, el mediocampista Elías Rojas volvió a entrenar junto al resto del plantel. El juvenil dejó atrás casi tres meses de ausencia obligada y comenzó la fase de reintegro futbolístico, convirtiéndose en un verdadero refuerzo interno para la recta final de la temporada.

¿Qué lesión tuvo Elías Rojas en la U de Chile?

Elías Rojas sufrió una rotura de meniscos en su rodilla derecha a mediados de año, justo cuando atravesaba su momento de mayor consolidación en el primer equipo.

El mediocampista arrastraba molestias e inflamación tras disputar 77 minutos en el partido ante Santiago Wanderers el pasado 5 de julio. Días después de aquel encuentro, el problema se agravó en un entrenamiento y los exámenes confirmaron la gravedad de la dolencia. El jugador tuvo que someterse a una intervención quirúrgica el 18 de julio, con un tiempo de recuperación que superó los dos meses de rehabilitación física.

¿Cuántos partidos ha jugado Elías Rojas con Fernando Gago?

Durante el primer semestre, el mediocampista se transformó en una de las irrupciones jóvenes más utilizadas en el ciclo del técnico argentino.

Según sus registros estadísticos de 2026, Rojas alcanzó a disputar ocho partidos oficiales con el primer equipo adulto antes de su lesión, sumando un total de 462 minutos en cancha. Su participación se dividió en cinco encuentros por Copa Chile (donde aportó una asistencia), dos compromisos en la Copa de la Liga y una aparición en el Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega la U de Chile vs Antofagasta por Copa Chile?

Con Elías Rojas ya trabajando en cancha, Universidad de Chile se enfocará en su expedición al norte para buscar un cupo en las semifinales del tradicional certamen.

El equipo universitario visitará a Deportes Antofagasta el próximo miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Fernando Gago tendrá varios días para evaluar si el canterano será incluido en la convocatoria o si su retorno oficial se reservará para la revancha, programada para el 21 de octubre en Santiago.