Datos Clave El presente: Tras volver al gol, Octavio Rivero desapareció de las convocatorias en la U de Chile. El problema: Según reveló Emisora Bullanguera, el delantero uruguayo sufrió un retroceso en su recuperación y se encuentra entrenando apartado del plantel. Las bajas: Los azules tienen cinco bajas confirmadas para visitar a Antofagasta. Rivero podría ser la sexta.

Universidad de Chile retornó a las prácticas con miras a su duelo por los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta. Los azules, que no tienen compromisos este fin de semana, ya preparan el duelo ante los Pumas con el objetivo de dar el primer golpe en el norte del país.

Sin embargo, las lesiones preocupan en el Centro Deportivo Azul de cara a este partido. Esto porque mientras Lucas Barrera está descartado, hay otro nombre que tiene en alerta al cuerpo médico. Se trata de Octavio Rivero, quien no ha vuelto a jugar tras su regreso a las canchas e incluso desapareció de las convocatorias.

¿Qué pasa con Octavio Rivero en la U de Chile?

Luego de anotar de penal en la remontada del Romántico Viajero ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, el delantero uruguayo estuvo en la nómina para visitar a Deportes La Serena, partido en el que no sumó minutos.

Posteriormente, el charrúa no estuvo en la citación para los duelos ante Everton de Viña del Mar por los octavos de final. “Lo hablamos con los médicos y con el futbolista también. Estamos en el último proceso chiquito para que termine de estar completamente con nosotros todo el tiempo”, dijo Fernando Gago antes del partido de ida.

Sin embargo, según reveló Emisora Bullanguera, Rivero habría sufrido un retroceso en su proceso de recuperación, por lo que todo indica que tampoco estará ante Antofagasta la próxima semana. “Tal es la gravedad de la situación que el delantero se encuentra entrenando totalmente diferenciado del plantel. La medida tomada en torno a Rivero no es novedad, pues el uruguayo no entrena a la par de sus compañeros desde su última convocatoria ante Deportes La Serena”, precisaron.

“Los problemas del delantero corresponden a la misma rodilla que debió ser intervenida. El problema recae en una hinchazón de la zona cada vez que el jugador realiza un gran esfuerzo físico, como el partido ante Coquimbo Unido, al cual llegó apurado”, completaron

¿Cuántas bajas tiene U de Chile?

De confirmarse la ausencia de Octavio Rivero, Universidad de Chile tendrá seis bajas para enfrentar a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales y Agustín Arce están descartados por sus convocatorias internacionales en la fecha FIFA, mientras que Lucas Barrera está al margen por lesión.