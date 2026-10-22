Datos Clave Final canadiense: CF Montreal perdió por penales ante Forge FC la final del Campeonato Canadiense, tras igualar 1-1. Sin minutos: Alexis Sánchez calentó cerca de 50 minutos para ingresar en el segundo tiempo extra y no entró. La explicación: Philippe Eullaffroy dijo que no quiso cambiar todo “para divertirnos” y que el delantero chileno es “un gran profesional”.

Alexis Sánchez no jugó ni un minuto en la final del Campeonato Canadiense, y su entrenador ya explicó por qué. Philippe Eullaffroy, técnico del CF Montreal, defendió su decisión tras la derrota por penales ante Forge FC, en un partido en que el delantero chileno estuvo largo rato calentando en la banda.

El duelo se jugó este miércoles 21 de octubre en el Saputo Stadium y terminó 1-1 en el tiempo jugado, según el minuto a minuto de Cooperativa. Daniel Ríos marcó el empate de Montreal, pero Forge FC se quedó con el título en la tanda de penales: el arquero Breza atajó uno, aunque el equipo local falló otro y Forge anotó el cuarto.

Calentó casi 50 minutos y no ingresó

De acuerdo con BioBioChile, Eullaffroy decidió no alinear al goleador histórico de La Roja, y la situación generó polémica porque Sánchez, como se ve en registros, calentó cerca de 50 minutos para ingresar en el segundo tiempo extra. Cooperativa también informó que el delantero no alcanzó a entrar ni siquiera para la tanda de penales.

Montreal terminó el partido con un jugador menos: el mismo medio de Cooperativa registró la expulsión de Brayan Vera en la final.

Lo que dijo Eullaffroy

En conferencia de prensa, según las declaraciones que BioBioChile reprodujo en español, el técnico afirmó: “Intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil”.

Después añadió: “Pensé que era la mejor forma de mantener a Prince (Owusu) hasta el final. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad”.

Sobre la relación con el jugador, el entrenador aseguró que “no se ha roto nada, no de mi lado, creo que es un gran profesional”.

Qué significa para Alexis y para Montreal

Con lo informado por los medios, el panorama es este: Alexis se quedó sin título en Canadá y sin minutos en la noche más importante del torneo, mientras su técnico asume la responsabilidad y descarta una ruptura con él. La explicación de Eullaffroy se apoya en la expulsión de Vera y en su deseo de mantener a Owusu en cancha.

No hay, hasta ahora, declaraciones del delantero chileno sobre lo ocurrido en las fuentes revisadas. Queda por ver si se referirá al episodio en los próximos días y cómo sigue su participación con Montreal. En Al Aire Libre también repasamos sus números de la temporada en la MLS.

Fuentes: BioBioChile, Cooperativa.