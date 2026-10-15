Datos Clave Aporte nulo en ataque: En sus primeros 10 partidos disputados en la Major League Soccer, el delantero chileno registra 0 goles y 0 asistencias en 589 minutos de juego. Colistas absolutos: Tras caer goleados por 3-0 ante Atlanta United, el CF Montréal se hundió en el fondo de la tabla de la Conferencia Este con apenas 24 puntos en 29 encuentros. Fractura interna: El medio canadiense RDS expuso el quiebre del equipo, donde el propio entrenador, Philippe Eullaffroy, apuntó a que hay jugadores que “han abandonado” la competencia.

El arribo de Alexis Sánchez al CF Montréal se gestó como uno de los grandes bombazos del mercado norteamericano. El goleador histórico de la Selección Chilena aterrizó en Canadá como el jugador franquicia destinado a cambiarle la cara a un equipo urgido de jerarquía. Su sorpresiva decisión, además, significó un duro golpe para los hinchas de Universidad de Chile, quienes se ilusionaban con un inminente retorno del delantero al fútbol sudamericano.

Sin embargo, el ambicioso proyecto deportivo que sedujo al tocopillano se ha transformado rápidamente en una pesadilla. Lejos del protagonismo esperado y de las luces que acaparan figuras como Lionel Messi o Luis Suárez en la liga, el chileno atraviesa uno de los momentos más opacos de su carrera. El equipo no levanta cabeza, son colistas absolutos de su conferencia y la reciente y dolorosa caída por 3-0 como local ante el Atlanta United de Paulo Díaz terminó por destapar un quiebre total en el vestuario.

Hoy, a poco más de dos meses de su rimbombante presentación, el balance es crítico y los números individuales del “Niño Maravilla” están bajo la lupa.

Estadísticas de Alexis Sánchez en la MLS 2026

La palabra “desastroso” suele utilizarse con ligereza en el fútbol, pero la estadística dura y cruda justifica el calificativo para el presente del nacido en Tocopilla en norteamérica.

El atacante nacional ha disputado 10 partidos en la actual temporada de liga, promediando 59 minutos por encuentro (589 minutos en total). En ese lapso, su producción ofensiva es completamente nula: 0 goles y 0 asistencias. Su peligrosidad frente al arco rival también se ha desplomado, acumulando apenas 8 tiros totales en toda la campaña, de los cuales solo 3 han ido a puerta (0.3 por partido), arrojando una precisión de remate del 38%.

Su métrica de goles esperados (xG) para la temporada es de un ínfimo 0.5 (0.07 por cada 90 minutos). En cuanto a la elaboración y disputas, registra un 78% de pases completados y ha ganado el 53% de sus duelos (32 de 60).

A. Sánchez Sánchez · 2026/27 Partidos Todas las competiciones 10 partidos Liga 10

Goles marcados Todas las competiciones 0 goles No hay desglose por competición disponible.

Asistencias Todas las competiciones 0 asistencias No hay desglose por competición disponible.

Notas por partido — temporada en curso Notas Sportmonks · escala 4–10 · 6.88 moy. · 10 matches 4 5 6 7 8 9 10 moy. 6.88 Major League Soccer · 10

Nota media por competición Todas las competiciones 6.88 10 partidos · 589 min Liga 6.88 10 partidos · 589 min

Goles por tiempo — Sin goles

Goles por partido Todas las competiciones · liga, copas y Europa · 0 buts · 10 matches 0 1 J1 J5 J9 J10

Goles local / visitante Local (9 partidos) 0 Visitante (6 partidos) 0

Goles de liga Top 6 / Bottom 6 Top 6 0 Bottom 6 0

Expected Goals (xG) xG total · temporada 0.5 xG/90: 0.07 Liga 0.5

Minutos jugados Minutos 589 Partidos 10 min/partido de media 59 Liga 589

Tiros por partido Tiros/partido 0.8 Total: 8 A puerta/partido 0.3 Total: 3 Precisión 38%

Duelos ganados 53% 32 / 60 duelos

Pases completados 78% 272 / 347 pases

Crisis en el CF Montréal: la dura crítica de la prensa en Canadá

El pozo futbolístico del equipo quedó en evidencia en su último partido, donde cayeron por 3-0 en el Stade Saputo ante el Atlanta United. Sánchez jugó 81 minutos en este compromiso de necesitados antes de ser reemplazado por Olger Escobar, sin lograr gravitar en un equipo que defensivamente hace agua.

Esta derrota mantuvo al CF Montréal en el 15° y último lugar de la Conferencia Este, registrando 17 derrotas y una diferencia de goles de -24. Atlanta United, por su parte, trepó al 14° puesto con 30 unidades.

La prensa canadiense no tuvo piedad tras la presentación. El portal RDS graficó la crisis interna publicando lapidarias declaraciones desde el vestuario. El defensor Brandan Craig fue tajante: “El partido de hoy ha sido, muy honestamente, simplemente humillante. Tengo vergüenza”.

Más graves aún fueron las palabras del técnico Philippe Eullaffroy, quien deslizó una dura crítica a la actitud del plantel: “Hay un sentimiento, incluso dentro del equipo, de que algunos han abandonado. Para jugadores profesionales, deportistas profesionales, abandonar una competición es negarse a sí mismos. Es lo opuesto a su esencia y es inaceptable“. El club ahora enfrenta un duelo crítico ante Seattle Sounders, donde una derrota podría significar la eliminación matemática de los playoffs.

¿Por qué Alexis Sánchez no volvió a la U de Chile?

El pésimo presente de Sánchez en Norteamérica reflota inevitablemente el debate sobre su decisión en el reciente mercado de fichajes. A mediados de agosto, el jugador tuvo la opción real de retornar al fútbol chileno para vestir la camiseta de Universidad de Chile, pero optó por el lucrativo contrato de la MLS.

En su presentación oficial hace dos meses, el delantero justificó su rechazo a la liga chilena apelando a la competitividad: “Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski… Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?'”.

En aquella misma conferencia, Sánchez sentenció: “El Montreal es un club que confió en mí; una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón”. Hoy, a 12 puntos de la zona de clasificación a playoffs y con solo 5 partidos restantes en la MLS, la promesa de campeonar parece una utopía, mientras los hinchas azules siguen esperando a un ídolo que decidió ir a pelear el último lugar en Canadá.