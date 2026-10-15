Datos Clave Gran arranque: El Betis ha ganado sus dos primeros partidos en Champions. Millonario premio: Por cada triunfo en La Orejona, se reciben 2,1 millones de euros. Lo que viene: Pellegrini y el Betis ahora se preparan para recibir al FC Barcelona.

Manuel Pellegrini se está transformando, si es que ya no lo es, en el nombre más importante en la historia del Real Betis Balompié. Sus grandes campañas y el espectacular arranque en Champions League, donde suma dos victorias en igual cantidad de partidos jugados, sigue elevando la estatura del entrenador chileno hasta lo más alto.

Ayer, el Ingeniero de 73 años, fue nuevamente ovacionado ante casi 70 mil personas en el estadio La Cartuja, que se rindió a sus pies y los de sus jugadores, luego del extraordinario 3-2 ante el Porto. Un cariño de la afición, que se extiende también a la directiva, que le agradece al estratega, no solo por los triunfos, sino también por las millonarias ganancias económicas.

Los millones que suma el Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League 2026-2027

La sola clasificación a la fase de grupos de La Orejona le reportó a la institución de Heliópolis 20,7 millones de euros. Pero además, la UEFA entrega un suculento premio por cada victoria conseguida en esta instancia del certamen: 2,1 millones.

Es decir, solo en este comienzo, sumando las dos victorias, el Betis se ha embolsado 24,9 millones de la divisa europea. Expresado en dólares, hablamos de 27,9 millones y en pesos chilenos, más de 27 mil millones.

Las cosas se pueden poner mejores. Y de hecho así será. Al club le restan aún seis partidos de fase de liga por jugar. Un empate (700 mil euros) o más victorias, harán crecer aún más las astronómicas cifras.

Además, la ubicación final, también entrega premios, que van desde los 275.000 euros para el último hasta 9,9 millones para el líder de la etapa que está en disputa.

Real Betis

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¿Qué partidos le quedan al Betis en Champions League 2026-2027?

21 de octubre: Betis vs. Feyenoord.

4 de noviembre: Borussia Dortmund vs. Betis.

24 de noviembre: Slovan Bratislava vs. Betis.

9 de diciembre: Betis vs. Como.

20 de enero: Betis vs. Arsenal.

27 de enero: Bayern Múnich vs. Betis.

Betis vs Barcelona: el próximo desafío de Pellegrini en LaLiga

Antes de los compromisos de Champions League, el Betis vuelve a concentrarse en LaLiga, donde este domingo 18 de octubre se enfrentará en La Cartuja al Barcelona, a contar de las 13:30 horas de Chile.

Dicho duelo será el más destacado de la novena fecha, ya que los catalanes son los actuales líderes con 24 unidades, mientras que el Betis es tercero con 19 (mismas que el Atlético Madrid, pero con peor diferencia de goles).