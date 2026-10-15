Manuel Pellegrini se está transformando, si es que ya no lo es, en el nombre más importante en la historia del Real Betis Balompié. Sus grandes campañas y el espectacular arranque en Champions League, donde suma dos victorias en igual cantidad de partidos jugados, sigue elevando la estatura del entrenador chileno hasta lo más alto.

Ayer, el Ingeniero de 73 años, fue nuevamente ovacionado ante casi 70 mil personas en el estadio La Cartuja, que se rindió a sus pies y los de sus jugadores, luego del extraordinario 3-2 ante el Porto. Un cariño de la afición, que se extiende también a la directiva, que le agradece al estratega, no solo por los triunfos, sino también por las millonarias ganancias económicas.

Los millones que suma el Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League 2026-2027

La sola clasificación a la fase de grupos de La Orejona le reportó a la institución de Heliópolis 20,7 millones de euros. Pero además, la UEFA entrega un suculento premio por cada victoria conseguida en esta instancia del certamen: 2,1 millones.

Es decir, solo en este comienzo, sumando las dos victorias, el Betis se ha embolsado 24,9 millones de la divisa europea. Expresado en dólares, hablamos de 27,9 millones y en pesos chilenos, más de 27 mil millones.

Las cosas se pueden poner mejores. Y de hecho así será. Al club le restan aún seis partidos de fase de liga por jugar. Un empate (700 mil euros) o más victorias, harán crecer aún más las astronómicas cifras.

Además, la ubicación final, también entrega premios, que van desde los 275.000 euros para el último hasta 9,9 millones para el líder de la etapa que está en disputa.

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¿Qué partidos le quedan al Betis en Champions League 2026-2027?

  • 21 de octubre: Betis vs. Feyenoord.
  • 4 de noviembre: Borussia Dortmund vs. Betis.
  • 24 de noviembre: Slovan Bratislava vs. Betis.
  • 9 de diciembre: Betis vs. Como.
  • 20 de enero: Betis vs. Arsenal.
  • 27 de enero: Bayern Múnich vs. Betis.

"Estamos pensando en…": Pellegrini da pistas sobre su futuro tras triunfazo de Betis

Betis vs Barcelona: el próximo desafío de Pellegrini en LaLiga

Antes de los compromisos de Champions League, el Betis vuelve a concentrarse en LaLiga, donde este domingo 18 de octubre se enfrentará en La Cartuja al Barcelona, a contar de las 13:30 horas de Chile.

Dicho duelo será el más destacado de la novena fecha, ya que los catalanes son los actuales líderes con 24 unidades, mientras que el Betis es tercero con 19 (mismas que el Atlético Madrid, pero con peor diferencia de goles).

🏆 Champions League · Standings
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1
Logo Paris Saint Germain Paris Saint Germain
2 2 0 0 10 3 +7 6 WW
2
Logo FC Barcelona FC Barcelona
2 2 0 0 9 2 +7 6 WW
3
Logo Aston Villa Aston Villa
2 2 0 0 9 2 +7 6 WW
4
Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart
2 2 0 0 6 1 +5 6 WW
5
Logo Liverpool Liverpool
2 2 0 0 8 4 +4 6 WW
6
Logo Sporting CP Sporting CP
2 2 0 0 5 1 +4 6 WW
7
Logo Arsenal Arsenal
2 2 0 0 4 0 +4 6 WW
8
Logo Real Madrid Real Madrid
2 2 0 0 6 4 +2 6 WW
9
Logo Real Betis Real Betis
2 2 0 0 6 4 +2 6 WW
10
Logo FC Bayern München FC Bayern München
2 1 1 0 8 3 +5 4 WD
11
Logo Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
2 1 1 0 4 2 +2 4 DW
12
Logo Como Como
2 1 0 1 6 4 +2 3 WL
13
Logo Manchester United Manchester United
2 1 0 1 4 2 +2 3 WL
14
Logo Villarreal Villarreal
2 1 0 1 5 4 +1 3 LW
15
Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid
2 1 0 1 3 2 +1 3 LW
16
Logo Club Brugge Club Brugge
2 1 0 1 6 6 0 3 LW
17
Logo Manchester City Manchester City
2 1 0 1 4 4 0 3 WL
18
Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund
2 1 0 1 3 3 0 3 WL
19
Logo Lens Lens
2 1 0 1 3 4 -1 3 WL
20
Logo AEK Athens AEK Athens
2 1 0 1 2 3 -1 3 WL
21
Logo RB Leipzig RB Leipzig
2 1 0 1 2 4 -2 3 LW
22
Logo Sabah Sabah
2 1 0 1 2 4 -2 3 LW
23
Logo Feyenoord Feyenoord
2 1 0 1 4 7 -3 3 LW
24
Logo Bodø / Glimt Bodø / Glimt
2 1 0 1 1 5 -4 3 LW
25
Logo Roma Roma
2 0 1 1 4 5 -1 1 DL
26
Logo PSV PSV
2 0 1 1 1 2 -1 1 DL
27
Logo Viking Viking
2 0 1 1 4 6 -2 1 LD
28
Logo Fenerbahçe Fenerbahçe
2 0 1 1 1 7 -6 1 DL
29
Logo Inter Inter
2 0 0 2 4 6 -2 0 LL
30
Logo Porto Porto
2 0 0 2 2 5 -3 0 LL
31
Logo Slavia Praha Slavia Praha
2 0 0 2 2 5 -3 0 LL
32
Logo Napoli Napoli
2 0 0 2 1 4 -3 0 LL
33
Logo LASK LASK
2 0 0 2 3 7 -4 0 LL
34
Logo LOSC Lille LOSC Lille
2 0 0 2 2 6 -4 0 LL
35
Logo Galatasaray Galatasaray
2 0 0 2 2 7 -5 0 LL
36
Logo Slovan Bratislava Slovan Bratislava
2 0 0 2 1 9 -8 0 LL
🏆 Champions League · Standings
Pos Team P W D L GF GA GD Pts
1
Logo Aston Villa Aston Villa
1 1 0 0 6 0 +6 3
2
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1 1 0 0 6 1 +5 3
3
Logo FC Bayern München FC Bayern München
1 1 0 0 5 0 +5 3
4
Logo FC Barcelona FC Barcelona
1 1 0 0 5 1 +4 3
5
Logo Manchester United Manchester United
1 1 0 0 4 0 +4 3
6
Logo Como Como
1 1 0 0 4 1 +3 3
7
Logo Arsenal Arsenal
1 1 0 0 3 0 +3 3
8
Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart
1 1 0 0 3 1 +2 3
9
Logo Sporting CP Sporting CP
1 1 0 0 3 1 +2 3
10
Logo Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
1 1 0 0 3 1 +2 3
11
Logo Villarreal Villarreal
1 1 0 0 3 1 +2 3
12
Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid
1 1 0 0 2 0 +2 3
13
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1 1 0 0 2 0 +2 3
14
Logo Real Betis Real Betis
1 1 0 0 3 2 +1 3
15
Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1 1 0 0 3 2 +1 3
16
Logo Feyenoord Feyenoord
1 1 0 0 3 2 +1 3
17
Logo Liverpool Liverpool
1 1 0 0 2 1 +1 3
18
Logo Real Madrid Real Madrid
1 1 0 0 2 1 +1 3
19
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1 1 0 0 1 0 +1 3
20
Logo RB Leipzig RB Leipzig
1 1 0 0 1 0 +1 3
21
Logo Bodø / Glimt Bodø / Glimt
1 1 0 0 1 0 +1 3
22
Logo Viking Viking
1 0 1 0 3 3 0 1
23
Logo PSV PSV
1 0 1 0 1 1 0 1
24
Logo Fenerbahçe Fenerbahçe
1 0 1 0 1 1 0 1
25
Logo Roma Roma
1 0 0 1 3 4 -1 0
26
Logo Inter Inter
1 0 0 1 3 4 -1 0
27
Logo Club Brugge Club Brugge
1 0 0 1 2 3 -1 0
28
Logo Slavia Praha Slavia Praha
1 0 0 1 2 3 -1 0
29
Logo LOSC Lille LOSC Lille
1 0 0 1 2 3 -1 0
30
Logo Napoli Napoli
1 0 0 1 0 1 -1 0
31
Logo Manchester City Manchester City
1 0 0 1 2 4 -2 0
32
Logo Lens Lens
1 0 0 1 0 2 -2 0
33
Logo Porto Porto
1 0 0 1 0 2 -2 0
34
Logo LASK LASK
1 0 0 1 3 6 -3 0
35
Logo Galatasaray Galatasaray
1 0 0 1 1 4 -3 0
36
Logo Slovan Bratislava Slovan Bratislava
1 0 0 1 0 3 -3 0
🏆 Champions League · Standings
Pos Team P W D L GF GA GD Pts
1
Logo Liverpool Liverpool
1 1 0 0 6 3 +3 3
2
Logo FC Barcelona FC Barcelona
1 1 0 0 4 1 +3 3
3
Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart
1 1 0 0 3 0 +3 3
4
Logo Paris Saint Germain Paris Saint Germain
1 1 0 0 4 2 +2 3
5
Logo Sporting CP Sporting CP
1 1 0 0 2 0 +2 3
6
Logo Manchester City Manchester City
1 1 0 0 2 0 +2 3
7
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1 1 0 0 4 3 +1 3
8
Logo Club Brugge Club Brugge
1 1 0 0 4 3 +1 3
9
Logo Aston Villa Aston Villa
1 1 0 0 3 2 +1 3
10
Logo Real Betis Real Betis
1 1 0 0 3 2 +1 3
11
Logo Lens Lens
1 1 0 0 3 2 +1 3
12
Logo Arsenal Arsenal
1 1 0 0 1 0 +1 3
13
Logo FC Bayern München FC Bayern München
1 0 1 0 3 3 0 1
14
Logo Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
1 0 1 0 1 1 0 1
15
Logo Roma Roma
1 0 1 0 1 1 0 1
16
Logo Como Como
1 0 0 1 2 3 -1 0
17
Logo Villarreal Villarreal
1 0 0 1 2 3 -1 0
18
Logo Porto Porto
1 0 0 1 2 3 -1 0
19
Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid
1 0 0 1 1 2 -1 0
20
Logo Inter Inter
1 0 0 1 1 2 -1 0
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1 0 0 1 0 1 -1 0
22
Logo PSV PSV
1 0 0 1 0 1 -1 0
23
Logo LASK LASK
1 0 0 1 0 1 -1 0
24
Logo AEK Athens AEK Athens
1 0 0 1 1 3 -2 0
25
Logo Viking Viking
1 0 0 1 1 3 -2 0
26
Logo Napoli Napoli
1 0 0 1 1 3 -2 0
27
Logo Galatasaray Galatasaray
1 0 0 1 1 3 -2 0
28
Logo Manchester United Manchester United
1 0 0 1 0 2 -2 0
29
Logo Slavia Praha Slavia Praha
1 0 0 1 0 2 -2 0
30
Logo RB Leipzig RB Leipzig
1 0 0 1 1 4 -3 0
31
Logo LOSC Lille LOSC Lille
1 0 0 1 0 3 -3 0
32
Logo Feyenoord Feyenoord
1 0 0 1 1 5 -4 0
33
Logo Sabah Sabah
1 0 0 1 0 4 -4 0
34
Logo Slovan Bratislava Slovan Bratislava
1 0 0 1 1 6 -5 0
35
Logo Bodø / Glimt Bodø / Glimt
1 0 0 1 0 5 -5 0
36
Logo Fenerbahçe Fenerbahçe
1 0 0 1 0 6 -6 0
36 teams