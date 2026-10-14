Manuel Pellegrini es la sensación en el fútbol español y se llena de elogios: el DT chileno está llevando al Betis al primer nivel en Europa, luego de conseguir este miércoles su segundo triunfo en la Champions League 2026-27 a costa de Porto, dejando a su equipo en la cima de la Fase de Liga del torneo.

En Sevilla se rinden a los pies del Ingeniero, al que esperan mantener por mucho tiempo más, pese a que en Chile lo estamos esperando con los brazos abiertos para ser el técnico de La Roja, ya que es el único técnico de nivel mundial al que podemos acceder.

Elogian a Pellegrini por tener al “mejor Betis de la historia”

La loas llegaron de parte de Florencio Ordoñez, periodista de la Cadena Ser Sevilla de España, específicamente en el programa Carrusel Deportivo: “Este es el mejor Betis de la historia, Pellegrini debe quedarse acá el tiempo que quiera“.

“No son solo los resultados, es que levanta a los jugadores: le saca rendimiento a (Rodrigo) Riquelme, le saca rendimiento a (Nelson) Deossa. Acá nadie puede seguir hablando de fin de ciclo. Es un momento maravilloso y que dure hasta que lo quiera Pellegrini“, sentenció.

El tremendo inicio de temporada del Betis de Pellegrini

Real Betis está teniendo un gran inicio de temporada, la que es la séptima de Manuel Pellegrini en el elenco sevillano, ubicándose tercero en La Liga española con 19 puntos en ocho partidos jugados (por sobre Real Madrid) y puntero en la Fase Liga de la Champions con seis puntos, en dos duelos.

Ha jugado 10 partidos en este curso, con ocho triunfos, un empate y apenas una derrota, lo que explica la devoción que sienten por el Ingeniero en tierras españolas.

Esto se suma a que siempre llevó al equipo a torneos UEFA, clasificando todos los años a la Europa League y avanzando en casi todos, salvo en el 2025 cuando terminó cayendo en la Conference League, torneo en el que llegó a la final y solo fue bajado por Chelsea.