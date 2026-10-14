Alexis Sánchez sigue sin encontrarle la vuelta a la MLS. El tocopillano fue titular este miércoles en el CF Montréal, perdió el duelo de chilenos ante Paulo Díaz y vio desde adentro cómo su equipo era goleado por 0-3 por el Atlanta United en el Stade Saputo.

Fue una nueva jornada sin goles ni asistencias para el ex Udinese, que ya acumula 12 partidos en blanco desde su llegada al fútbol norteamericano.

Los goles del CF Montréal vs Atlanta United

El elenco visitante liquidó el pleito antes del descanso. A los 22′, Miguel Almirón sacó un zurdazo cruzado y raso que se metió tras pegar en el poste, y a los 41′ llegó el 2-0 en una jugada con sello chileno: Paulo Díaz mandó el centro, el portero Breza tapó el cabezazo de Breel Embolo y Giuliano Galoppo empujó el rebote.

El propio Embolo se encargó del 3-0 a los 60′, luego de que el golero local alcanzara a rechazar sobre la línea un remate de Almirón.

El partido de Alexis Sánchez contra Atlanta

El chileno jugó de enganche, detrás del delantero Daniel Ríos, y tuvo las dos aproximaciones más claras del local. A los 9′ convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada, y a los 16′ exigió al portero Hoyos con un remate potente.

Tras el descanso desapareció del juego y a los 81′ fue reemplazado por Olger Escobar. La estadística es dura: son 12 compromisos sin goles ni asistencias con la camiseta del Montréal y 16 sin convertir si se suma su último tramo en el Sevilla.

El CF Montréal, al borde de la eliminación en la MLS

La caída fue la tercera consecutiva del conjunto de Quebec, que marcha último de la Conferencia Este con 24 puntos en 29 presentaciones y apenas seis triunfos. Si bien todavía no está matemáticamente eliminado, le basta un tropiezo más para despedirse de los playoffs.

Paulo Díaz, en tanto, actuó como zaguero central por la derecha en el elenco de Gerardo Martino, que quedó penúltimo con 30 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

El CF Montréal visitará a los Seattle Sounders este sábado 17 de octubre, a las 23:30 horas de Chile, en el Lumen Field, por una nueva jornada de la MLS 2026.