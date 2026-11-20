Datos Clave Madrid: El volante aseguró que en el campeón “no hay relajo” antes de recibir a la UC. El arco: En la práctica del jueves, Fernando De Paul ocupó el lugar de Vozinha en el once tentativo. Lo que viene: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.

El campeón ya piensa solo en el clásico. Estas son las noticias de Colo Colo de este viernes 20 de noviembre: el mensaje de Álvaro Madrid antes de recibir a la UC, la novedad en el arco que dejó el ensayo del jueves, la baja que sufre el rival y el nuevo competidor que apareció en la carrera por Alexis.

Madrid: “Somos campeones. Y no hay relajo”

El volante descartó que el título anticipado le quite intensidad al plantel. “No te voy a mentir, porque es un hecho: Somos campeones. Y no hay relajo. Hemos hecho una semana súper buena. Es un clásico, entonces siempre lo vamos a querer ganar, siempre lo tenemos que ganar”, afirmó en conversación con TNT Sports, según recogió Cooperativa.

Madrid también rechazó la idea de que el Cacique piense en ayudar o perjudicar a la U en la pelea por el Chile 2, y advirtió que espera otro rival respecto de la primera rueda: “Creo que la Católica de hoy es un poco más conservadora que la que fue en el Claro Arena”, dijo. Además, apuntó a la necesidad de controlar a Fernando Zampedri, goleador del campeonato con 29 tantos.

De Paul se perfila en el arco y vuelve Pastrán

En la práctica del jueves, Fernando Ortiz ensayó un once con Fernando De Paul en la portería, según informó Estudio Estadio. El arquero mantendría el puesto tras su actuación en el amistoso ante Racing, mientras Vozinha recién vuelve de un largo viaje desde Cabo Verde tras la fecha FIFA.

El mismo medio detalla que Ortiz pasó del 3-4-3 a un 4-3-3, con Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Gedeón Díaz en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Madrid en el medio; y Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero en ataque. El técnico no puede contar con cuatro lesionados: Diego Ulloa, Claudio Aquino, Leandro Hernández y Javier Correa.

La UC llega sin Eugenio Mena

El rival del domingo sufrió una baja en la banda izquierda. Eugenio Mena presentó problemas musculares y se perderá el clásico, según informó TNT Sports en una nota recogida por BioBioChile. Agustín García-Basso asoma como la principal alternativa de Daniel Garnero para reemplazarlo.

Para los cruzados, el partido vale mucho más que para el campeón: la UC pelea con la U el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores, y llega al Monumental en medio de las versiones sobre el futuro de su banca.

Alexis: la U también quiere dar la pelea

El delantero de CF Montreal, que apareció entre las alternativas albas para 2027, ahora también está en la órbita azul. Jorge Burgos, nuevo vicepresidente de Azul Azul, dijo a La Magia Azul que si se diera algo parecido a lo de Eduardo Vargas sería una gran noticia: “Hay que dar esa pelea”, afirmó, según Cooperativa.

El dirigente puso una condición: “Si la decisión de Alexis Sánchez es continuar su carrera en Chile, con un contrato digno y propio de lo que paga el fútbol chileno, es una carta que hay que jugársela”, aseguró. En Macul, Aníbal Mosa ya había pedido cautela y fijado otra prioridad, como contamos en su respuesta sobre el regreso del goleador.

Lo que viene: el clásico ante la Universidad Católica, el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, con transmisión de TNT Sports Premium.