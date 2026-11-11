Datos Clave Junta: Azul Azul elige este viernes 13 de noviembre a su nuevo directorio, y con eso termina la presidencia de Cecilia Pérez. Gago: El técnico tiene contrato por dos años, pero Pérez dijo que su continuidad la decidirá la nueva mesa. Alexis: Desde el club dijeron a El Mercurio que, si se da la opción de traer al delantero, todos estarían “dispuestos y felices”.

Universidad de Chile vive una semana que puede cambiar su próximo año. Este viernes 13 de noviembre, la junta extraordinaria de accionistas de Azul Azul elegirá un nuevo directorio, que heredará dos temas abiertos: la continuidad del técnico Fernando Gago y la puerta que el club vuelve a abrirle a Alexis Sánchez.

La junta marcará además el fin de la presidencia de Cecilia Pérez, según informó La Tercera, y llega con la U segunda en la tabla y en plena pelea por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por qué cambia el directorio y quiénes siguen

La cita fue pedida por el liquidador Eduardo Godoy, que administra el 63,07% de las acciones que posee Tactical Sport, y que solicitó remover a siete integrantes de la mesa, incluida la presidenta. De los 11 directores, cuatro ya están confirmados, de acuerdo con La Tercera:

José Ramón Correa y José Miguel Insulza , que seguirán en el directorio.

y , que seguirán en el directorio. Andrés Weintraub y Héctor Humeres, los representantes de la Universidad de Chile, que tiene acciones serie A y los mantiene en sus puestos.

La casa de estudios también enviará una señal: la prorrectora Dorotea López y el abogado Andrés Jana asistirán a la junta. Según La Tercera, es la primera vez que una autoridad de ese nivel de la universidad va a esta instancia desde la firma del convenio entre ambas instituciones en 2008. Jana, además, negocia con el liquidador un nuevo convenio que, según su informe, “asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad”.

La primera decisión: el futuro de Gago

Pérez ya dejó claro que no será ella quien defina al técnico. “Tiene contrato por dos años, pero no es una decisión que me vaya a tocar determinar a mí. Es un directorio nuevo, en su gran mayoría, el que va a tener que tomar esas decisiones, conforme a los objetivos trazados por la gerencia deportiva. Yo espero que siga”, afirmó la presidenta antes del partido de la U ante Antofagasta por Copa Chile, en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Los números con los que llega Gago a esa evaluación, según la tabla de FotMob tras 27 fechas:

Posición: segundo, con 51 puntos, diez menos que el campeón Colo Colo.

segundo, con 51 puntos, diez menos que el campeón Colo Colo. Defensa: 22 goles recibidos, la cifra más baja del torneo, y 47 a favor.

22 goles recibidos, la cifra más baja del torneo, y 47 a favor. Chile 2: dos puntos de ventaja sobre la UC, que suma 49, con tres fechas por jugar.

dos puntos de ventaja sobre la UC, que suma 49, con tres fechas por jugar. Lo que queda: O’Higgins de visita el sábado 21 de noviembre, Deportes Concepción de visita y Unión La Calera en casa.

Además, el equipo sigue en carrera en la Copa Chile: el 5 de noviembre goleó 4-0 a Antofagasta, revirtió el 0-2 de la ida y avanzó a semifinales.

Alexis Sánchez, otra vez en el radar

El otro nombre que cruza la junta es el de Alexis. Según Emol, el delantero le dijo que no a la U antes de partir al CF Montreal, y algunos trascendidos indicaron que pesó el escándalo que afectaba a Azul Azul. Con la salida del directorio que encabeza Pérez, el diario plantea que esa puerta podría reabrirse.

“Si se da la opción de traerlo, todos estaríamos dispuestos y felices”, revelaron desde el club a El Mercurio. El chileno tiene una cláusula que le permite dejar el Montreal ahora que terminó la temporada de la MLS, en un club que además salió a la venta, como contamos esta semana. No hay una negociación conocida.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, a partir de lo informado: el calendario cruza todas las decisiones. El nuevo directorio asumirá el viernes y, ocho días después, la U visitará a O’Higgins defendiendo dos puntos de ventaja por el Chile 2. Cualquier definición sobre Gago llegará en medio de esa pelea, y la señal hacia Alexis dependerá de quiénes ocupen una mesa en la que hoy solo hay cuatro de once nombres confirmados.

El viernes se sabrá quiénes completan el directorio. Después vendrá la pregunta que Pérez dejó abierta: si el plan de la U para 2027 parte con Gago en la banca.