Datos Clave Resultado: Universidad de Chile 2-1 Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Goles: Autogol de Steffan Pino (14’), Igor Lichnovsky (89’) y descuento de Benjamín Valenzuela para Cobresal (90+3’). Tabla: La U sumó 51 puntos, dos más que la UC, en la lucha por el segundo cupo chileno a la Libertadores.

Universidad de Chile venció 2-1 a Cobresal este domingo 8 de noviembre en el Estadio El Teniente de Rancagua y llegó a 51 puntos. El triunfo no impidió el título de Colo Colo, pero deja a los azules dos puntos sobre la UC en la pelea por el Chile 2.

Un autogol, un penal fallado y un gol sobre el final

Según T13, la U se adelantó a los 14 minutos por un autogol de Steffan Pino y se fue al descanso 1-0. En el segundo tiempo, a los 63, Eduardo Vargas tuvo la ocasión de ampliar desde los doce pasos, pero el arquero de Cobresal, Alejandro Santander, le negó el gol, según informó Cooperativa.

El 2-0 llegó a los 89 minutos, con un gol del defensor Igor Lichnovsky. Cobresal descontó en el 90+3 por intermedio de Benjamín Valenzuela, pero no alcanzó para más.

Lo que se jugaba la U en Rancagua

Antes del partido, T13 planteaba que la U salía con la expectativa de ganar y esperar un tropezón de Colo Colo para estirar la definición del título. Esa opción se cerró con el gol de Marcos Bolados en Chillán, de modo que el partido terminó pesando sobre todo en la otra lucha: el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores 2027.

La UC, su rival en esa pelea, había ganado el clásico universitario 1-0 la fecha anterior, según contamos en nuestra cobertura, y este domingo goleó a Limache. La U necesitaba responder con puntos, y lo hizo.

Qué cambia en la tabla

La U llegó a Rancagua con 48 puntos en 26 partidos, según T13, y con el triunfo subió a 51. La UC, que goleó 3-0 a Limache, tiene 49. Colo Colo, que ganó en Chillán y se coronó campeón, quedó fuera del alcance de ambos.

Cobresal, en tanto, se quedó en 27 puntos tras perder en Rancagua.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con Colo Colo ya campeón, a la U le queda defender el segundo lugar. La ventaja es de dos puntos y el penal fallado por Vargas muestra lo ajustado que estuvo el partido hasta el final. Su perseguidora, la UC, visitará a Colo Colo en la fecha 28, según Cooperativa.

Quedan tres fechas por jugar. Revisa cómo quedó la UC tras su goleada a Limache para ver la otra cara de la pelea.