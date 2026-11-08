Universidad de Chile enfrenta a Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas (Chile), en el estadio El Teniente de Rancagua, y el partido solo se verá por streaming: se transmite por TNT Sports en Max, dentro de HBO Max, sin señal de cable.

Hora, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: domingo 8 de noviembre, 15:00 horas (Chile).

domingo 8 de noviembre, 15:00 horas (Chile). Estadio: El Teniente, Rancagua.

El Teniente, Rancagua. Competencia: fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

fecha 27 de la Liga de Primera 2026. Árbitro: Piero Maza.

Piero Maza. Transmisión en Chile: solo streaming, TNT Sports en Max (HBO Max). No hay transmisión por TNT Sports Premium.

Por qué la U no sale por TV

La señal principal de TNT Sports quedó reservada para el partido entre Ñublense y Colo Colo, también a las 15:00 horas, porque el Cacique puede coronarse campeón en Chillán. Por eso el duelo de la U en Rancagua se emite únicamente por la plataforma.

¿Cómo llegan la U y Cobresal?

La U es segunda con 48 puntos, diez menos que Colo Colo y dos más que la UC, y necesita ganar para mantener vivas sus opciones matemáticas al título y alejarse de su rival en la pelea por el segundo cupo a la Copa Libertadores. Llega después de perder 1-0 el clásico universitario y de golear 4-0 a Deportes Antofagasta en la Copa Chile.

Cobresal es 14° con 27 puntos, cuatro más que la Universidad de Concepción, que es penúltima, y seis más que Unión La Calera. Llega de tres empates consecutivos y busca alejarse de la zona de descenso.

Si quieres ver el resto de la jornada, en Partidos de hoy repasamos horarios y canales de los seis partidos de la fecha 27, y en esta nota explicamos las cuentas del descenso en las que Cobresal está metido.

Los horarios y la señal pueden cambiar por decisión de la ANFP o del canal, así que conviene confirmarlos antes del pitazo. Después del partido, la fecha 27 sigue con La Calera vs Huachipato a las 17:30 horas y UdeC vs O’Higgins a las 20:00 horas.