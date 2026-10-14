Gonzalo Jara estuvo en el staff de Nicolás Córdova en la gira de La Roja por Norteamérica, la que contó con derrotas por 1-0 ante Canadá, por 4-2 contra Estados Unidos y una victoria por 2-0 frente a México. El defensa de la Generación Dorada fue invitado para mirar el trabajo que se está realizando en la Selección Chilena adulta.

Datos Clave Marcó una diferencia: Gonzalo Jara aseguró que La Roja puede competir con jugadores del medio local Distinto a lo de Córdova: El DT aseguró que el nivel que “alcanza” en Chile no necesariamente sirve a nivel internacional Tuvo códigos: De todas maneras, Jara no quiso contar detalles de la interna de la Selección Chilena

Gonzalo Jara estuvo en el staff de Nicolás Córdova en la gira de La Roja por Norteamérica, la que contó con derrotas por 1-0 ante Canadá, por 4-2 contra Estados Unidos y una victoria por 2-0 frente a México. El defensa de la Generación Dorada fue invitado para mirar el trabajo que se está realizando en la Selección Chilena adulta.

De vuelta en nuestro país regresó a su rol de comentarista en TNT Sports y, si bien, no quiso dar muchos detalles de su experiencia en la concentración del Equipo de Todos, llamó la atención que contradijera a Córdova en la consideración de los jugadores del medio local.

Gonzalo Jara cree que se puede competir con jugadores del medio local

“Se puede competir“, fue la escueta frase que dejó el exzaguero ante la insistencia de las preguntas de sus compañeros en el programa Todos Somos Técnicos. La respuesta fue directa ante la interrogante sobre si comparte las declaraciones de Nico Córdova de que los jugadores de la liga chilena están un peldaño más abajo que el resto de sus compañeros.

“Que sepan que en la última contra de Leandro (Hernández) no va avanzar, que hay otras velocidades y en Chile a lo mejor le alcanza”, fue la declaración que causó polémica por parte de Córdova y que, entre otros, causó la molestia en Colo Colo por apuntar directamente a su promisorio jugador.

Los futbolistas que destacó Gonzalo Jara en La Roja

Preguntado por el jugador que más le sorprendió, sostuvo que: “Darío Osorio”, mientras que sobre Nils Reichmuth tuvo también palabras: “Juega muy bien, puede jugar de mediapunta, a la izquierda y de extremo”, añadiendo que “habla muy bien español”.

Finalmente, descartó contar detalles de la interna como el supuesto conflicto de Marcelino Núñez con Lucas Cepeda: “Jamás voy a hablar de eso”.