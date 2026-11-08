Datos Clave Resultado: Betis venció 2-0 a Elche en el Martínez Valero por la jornada 12 de LaLiga. Goles: Rodrigo Riquelme, recién ingresado, y Marc Bartra, de cabeza tras un córner de Dani Ceballos. Chile: Lucas Cepeda fue titular en Elche y salió cerca del minuto 70.

El Betis de Manuel Pellegrini venció 2-0 al Elche de Lucas Cepeda este domingo 8 de noviembre, en el estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de LaLiga. Rodrigo Riquelme y Marc Bartra marcaron en el tramo final de un partido que el equipo del técnico chileno tuvo cerrado hasta los últimos diez minutos.

Un Elche mejor en el primer tiempo, un Betis que decidió desde el banco

Según el minuto a minuto de En Cancha, el Elche fue superior en la primera mitad, con ocho remates contra tres del Betis, aunque el marcador se fue 0-0 al descanso. El arquero Matías Dituro tuvo siete atajadas en el partido.

Pellegrini movió el banco a los 69 minutos, con las entradas de Dani Ceballos y Aitor Ruibal, y a los 78, con Morante y Rodrigo Riquelme. Poco después, Riquelme abrió la cuenta con un rebote tras un remate que dio en el palo, cerca de los 80 minutos. Los portales consultados difieren en un minuto en la hora de los goles.

El segundo llegó cuando Bartra cabeceó un córner servido por Ceballos, a los 88 o 89 minutos. El partido terminó con el Betis más cerca del arco rival en el total: 17 remates contra 13 y 55% de posesión, según los datos de En Cancha.

Cepeda jugó cerca de 70 minutos

Lucas Cepeda fue titular como delantero en Elche y salió cerca del minuto 70, cuando ingresó Facundo Buonanotte, según los registros. Su equipo llegaba 17° con 10 puntos, en zona de descenso, y el Betis arrancó la jornada cuarto con 23, según la tabla publicada por Cooperativa.

Qué significa para Pellegrini

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el partido lo cambiaron los jugadores que entraron desde el banco, porque Ceballos dio el pase del segundo gol y Riquelme marcó el primero a los pocos minutos de ingresar. Con los tres puntos, el Betis sumaría 26, lo que mantiene la presión sobre los puestos de arriba.

Pellegrini ganó con el plantel golpeado por las convocatorias a selecciones, algo que repasamos en esta nota.