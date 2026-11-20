Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 21 de noviembre a las 16:30 horas de Chile en São Paulo, en el partido que puede definir el Brasileirão 2026. En Chile se puede ver por Globo Internacional y en streaming por Fanatiz, según la guía de futbolenvivochile.com.

Al Flamengo le basta un empate para ser campeón, pero tendrá una baja chilena: Erick Pulgar está suspendido por acumulación de amarillas.

Horario, estadio y transmisión de Palmeiras vs Flamengo

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 16:30 horas de Chile.

16:30 horas de Chile. Estadio: estadio del Palmeiras, São Paulo.

estadio del Palmeiras, São Paulo. Competencia: fecha 36 del Brasileirão.

fecha 36 del Brasileirão. TV: Globo Internacional.

Globo Internacional. Streaming: Fanatiz.

¿Qué necesita el Flamengo para ser campeón?

Con 35 fechas jugadas, el Flamengo lidera con 79 puntos y Palmeiras es segundo con 73, según la tabla de ESPN. Quedan tres fechas. El Mengão suma 24 triunfos y el Verdão 21, y el número de victorias es el primer criterio de desempate, como explicamos en la nota sobre la suspensión de Pulgar.

Con un empate, el Flamengo quedaría seis puntos arriba con dos fechas por jugar. Aunque Palmeiras ganara sus dos últimos partidos y lo igualara en puntaje, no podría superarlo en triunfos: por eso la igualdad le basta al cuadro carioca.

¿Cómo llegan Palmeiras y Flamengo?

El Flamengo viene de vencer 2-1 a Athletico Paranaense en el Maracaná, con 24 triunfos, siete empates y cuatro derrotas en el torneo. Palmeiras llega golpeado: perdió 2-1 con Cruzeiro en Belo Horizonte, una derrota que lo dejó a seis puntos del líder. En el torneo registra 21 triunfos, diez empates y cuatro derrotas.

Sin Pulgar en el partido del año

El volante chileno vio su tercera tarjeta amarilla ante Athletico y cumplirá suspensión automática, al igual que el defensa Léo Pereira. Es una baja sensible para un titular que en la Serie A suma 25 partidos, 23 como titular, según los registros de FotMob que repasamos el jueves.

Si el Flamengo gana o empata en São Paulo, Pulgar celebrará el título desde afuera de la cancha, después de haber sido pieza fija en la recta final: venía de jugar los 90 minutos ante Grêmio, Vasco da Gama y Atlético Mineiro. Más historias de chilenos en el exterior, en nuestra sección.