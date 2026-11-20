Datos Clave Lo nuevo: Vidal afirmó este viernes que no está negociando con nadie y que espera el fin de año para ver qué pasa. El contexto: Aníbal Mosa había dicho que los tiempos los marca el club y que quien quiera negociar como jugador libre puede hacerlo. Lo que viene: Colo Colo recibe a la UC el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.

Arturo Vidal respondió este viernes a Aníbal Mosa. En la conferencia de prensa previa al clásico ante la Universidad Católica, el capitán de Colo Colo aseguró que no está negociando con nadie y que esperará el término de la temporada para definir su futuro, con el contrato que vence en diciembre.

La declaración llega después de que el presidente de Blanco y Negro marcara la pauta de la renovación. “Los tiempos en esta institución los marca la institución y su presidente. El que quiera negociar como jugador libre, que lo haga”, había dicho Mosa, según recogió Cooperativa.

“Yo no estoy negociando con nadie”: la respuesta del capitán

Vidal no esquivó el tema y apuntó al estilo del dirigente. Del presidente dijo que “todos los días habla, entonces es difícil. Eso en Europa no lo vas a escuchar nunca”.

“Cada uno puede decir lo que quiera, él es el presidente. Yo no estoy negociando con nadie. Estoy esperando terminar el año y ver qué pasa, para eso hay un representante que se preocupa de esas cosas. Estoy enfocado en el próximo partido”, afirmó el volante.

También dejó ver su sorpresa por cómo se ha dado el cierre de año. “Nunca pensé que fuera así, más con un año tan bueno, pero son cosas que pasan”, reconoció, antes de recordar que tiene 39 años y que ha pasado por los mejores equipos del mundo.

“Hay un presidente que decide”

Sobre la espera para sentarse a negociar, el capitán fue directo: “Cada uno tiene la paciencia que quiere. Cada uno a aguantar hasta donde quiera”. Y agregó que se siente valorado por la gente y por sus compañeros.

“Para mí es maravilloso que los compañeros y la hinchada te quieran un año más. Es lo mejor que te puede pasar como jugador. Pero hay un presidente que decide, no decide la gente. Estamos esperando”, señaló.

Vidal además calificó la temporada como una de sus mejores en los últimos cuatro o cinco años, gracias a una buena pretemporada. Recordó que al plantel le faltó la Copa de la Liga, pero que salió campeón de la Liga de Primera y sigue en carrera en la Copa Chile.

Un mes de idas y vueltas

La renovación del capitán es tema desde el título. Tras la estrella 35, Mosa fijó un orden: primero el técnico Fernando Ortiz y después el resto del plantel, con el mensaje de que el capitán es un emblema pero no juega solo, como contamos en esta nota. Días después, radio ADN informó que las conversaciones estaban estancadas, y revisamos los números del capitán en el año del título.

Qué significa para Colo Colo

Nuestra lectura, a partir de lo dicho por ambos: las dos partes describen la misma situación desde veredas opuestas. Mosa dice que el club pone los tiempos y Vidal responde que él también puede esperar. Con el contrato a punto de vencer y sin conversaciones abiertas, según el propio jugador, el reloj juega en contra de un acuerdo antes de fin de año, salvo que alguna de las dos partes dé el primer paso.

Por ahora, el foco del capitán está en la cancha. “Si más adelante hay novedades se va a saber, pero ahora estamos pensando solo en el clásico”, cerró Vidal. Colo Colo recibe a la UC este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental, y acá está el horario y el canal del partido.