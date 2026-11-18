Datos Clave La postura: Aníbal Mosa dijo que el voto de Colo Colo en la elección de la ANFP puede ser nulo o en blanco. La Federación: El presidente de Blanco y Negro afirmó que le ofrecieron postular a la Federación y que no tiene interés. La regla: En primera vuelta gana la lista con mayoría absoluta del total de votos; si nadie la logra, hay una segunda votación inmediata.

A horas de la elección del sucesor de Pablo Milad, Aníbal Mosa dejó en claro que Colo Colo no llega comprometido con ninguna de las dos listas. El presidente de Blanco y Negro cuestionó tanto a la candidatura de Jorge Yunge como a la de Jorge Uauy, y reconoció que el voto albo en la ANFP podría ser nulo o en blanco.

Sus declaraciones, entregadas el martes y recogidas por La Tercera, llegan en la antesala de una votación que se realiza este jueves 19 de noviembre y que, por lo acordado con la FIFA, define solo la conducción de la liga y los torneos profesionales.

Lo que dijo Mosa de las dos listas

El dirigente marcó distancia con ambos sectores. “Por un lado tenemos el continuismo (Jorge Yunge), que todo el mundo dice que no lo queremos, pero por otro lado tenemos una lista en que las tres principales autoridades fueron las primeras que se opusieron a que se llevara a cabo la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas”, señaló.

Se refería a una carta firmada por Uauy, Juan Tagle y Jorge Contador, las tres figuras principales de la lista Unidos por el Cambio. Consultado por su preferencia, fue directo: “Puede ser nulo, puede ser en blanco, sin lugar a dudas”.

Mosa insistió además en su idea de una lista de unidad, en la que todos los estamentos del fútbol conversen sobre quién se queda en la ANFP y quién va a la Federación.

Descarta postular a la Federación

El timonel albo también cerró la puerta a encabezar la Federación de Fútbol de Chile, la entidad que administrará a La Roja. “No tengo ningún interés. Me lo han ofrecido, tuve conversaciones con varias personas, pero la verdad es que mi proyecto está en Colo Colo”, afirmó.

Cómo se vota este jueves

Según las reglas difundidas al oficializarse las candidaturas, recogidas por T13, votan los clubes del Consejo de Presidentes: cada club de Primera División tiene dos votos indivisibles y cada club de Primera B, uno. En total son 48 votos.

Gana en primera votación la lista que obtenga la mayoría absoluta del total de votos de los clubes con derecho a voto. Si ninguna lo logra, la elección se repite de inmediato, y en esa segunda votación resulta electa la lista con la mayor cantidad de votos.

Colo Colo no es el único con reparos. César Villegas, que según La Tercera maneja tres votos, los dos de Deportes Limache y el de San Luis, advirtió en ese medio que nunca apoyaría a Yunge. La lista de Yunge, en tanto, comunicó que si gana no renunciará a la ANFP, aunque eso le impida postular a la Federación.

Nuestra lectura: el voto en blanco empuja hacia una segunda vuelta

Esta es nuestra lectura, a partir de esas reglas. Un voto en blanco o nulo no baja la vara de la primera votación, que exige la mayoría absoluta de los 48 votos, es decir, 25. Si Colo Colo y otros clubes optan por esa vía, a cualquiera de las dos listas le costará más llegar a esa cifra en la primera ronda, y crece la opción de una segunda votación, donde basta con tener más votos que el rival.

En otras palabras, la postura de Mosa no inclina la balanza por ninguno, pero puede cambiar la forma en que se decide la elección.

La votación será este jueves en un hotel de Las Condes, como detallamos en la previa de la elección.