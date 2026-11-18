Datos Clave El reclamo: El diputado Sebastián Videla oficiará al Sernac por el alza de los pasajes aéreos entre Calama y Santiago. Las cifras: Según denunció, boletos que costaban cerca de $120 mil llegaron a $600 mil en todas las aerolíneas. El partido: Cobreloa y San Luis definen al campeón de la Primera B el sábado 21 a las 18:30 horas en Santa Laura.

La ilusión de los hinchas de Cobreloa por acompañar a su equipo en la final de la Primera B tiene un nuevo obstáculo: el precio de los pasajes aéreos entre Calama y Santiago. El diputado independiente por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, anunció que oficiará al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que fiscalice las tarifas, según informó BioBioChile este miércoles.

El reclamo llega a tres días del partido que define al campeón de la categoría y al primer ascenso a la Liga de Primera 2027: los loínos enfrentan a San Luis este sábado 21 de noviembre, desde las 18:30 horas, en el Estadio Santa Laura.

De $120 mil a $600 mil, según el diputado

Según la denuncia del parlamentario, los boletos que antes rondaban los $120 mil llegaron a costar hasta $600 mil, y el alza se habría producido apenas se conoció la programación del duelo en la capital.

“Desde que se supo el partido definitorio entre Cobreloa y San Luis de Quillota en Santiago, comenzaron a subir rápidamente el precio de los pasajes en avión. Pasajes que costaban 120 mil pesos, ahora están costando hasta $600 mil, y estamos hablando de todas las aerolíneas”, sostuvo Videla.

El diputado explicó que el oficio busca que el organismo entregue antecedentes sobre el comportamiento de las tarifas y determine si hubo algún incumplimiento de las compañías. “Es por eso que hoy vamos a oficiar al Sernac para que entregue detalles de esta situación y si se están incumpliendo que, por cierto, pueden haber compensaciones a los usuarios que han comprado estos pasajes altísimos”, argumentó.

Las aerolíneas no habían respondido públicamente a la denuncia en la información revisada por Al Aire Libre.

Una final a más de 1.500 kilómetros de Calama

Videla también cuestionó la sede del partido, que se jugará a más de 1.500 kilómetros de la ciudad de los loínos. “Ya tuvimos que soportar muchas personas que viven en el norte con un partido definitorio que claramente no es un lugar neutro”, expresó, antes de sumar a ese reclamo el alto precio de los pasajes en avión.

La elección de Santa Laura se confirmó tras el cierre de la fase regular, como informamos entonces. Los pasos que deben cumplir los hinchas para tener entrada están en esta nota sobre aforo y venta.

Qué significa para los hinchas loínos

Esta es nuestra lectura, basada en los hechos citados. Para el hincha de Calama, la final ya implicaba un viaje largo y una entrada con registro previo; con las tarifas que denuncia el diputado, el costo del avión puede llegar a quintuplicarse respecto del valor anterior.

El oficio no cambia los precios por sí solo, y su efecto dependerá de lo que responda el Sernac. Mientras tanto, la alternativa terrestre implica un viaje de más de 1.500 kilómetros para llegar a Independencia antes del sábado.

El sábado, desde las 18:30 horas, Cobreloa y San Luis se juegan en Santa Laura el título de la Primera B, con el primer ascenso a la Liga de Primera 2027 en juego.