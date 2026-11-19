Datos Clave La final: Cobreloa vs San Luis, sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en Santa Laura, cancha neutral. La baja: Gustavo Gotti, goleador de la Primera B con 20 tantos, está suspendido por acumulación de amarillas. Lo que está en juego: El ganador es campeón y sube directo; el perdedor va a semifinales de la liguilla.

Cobreloa jugará la final de la Primera B sin su máximo goleador. Gustavo Gotti, autor de 20 goles en el campeonato, cumplirá suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en el partido único ante San Luis de Quillota, este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santa Laura, y Mario Salas todavía no define quién ocupará su lugar.

El club loíno apeló al castigo, pero el Tribunal de Disciplina de la ANFP mantuvo la decisión del árbitro Francisco Gilabert, según informó PrimeraBChile. Así, el artillero del torneo verá desde afuera el partido que puede devolver a los naranjas a Primera División.

“Tengo algunas dudas”: las opciones de Salas sin su tanque

El técnico de Cobreloa abordó la baja en su habitual contacto con los medios este jueves. “Uno siempre tiene que tener la idea de que las cosas no van a ser como uno quiere. Nosotros gracias a Dios disponemos de un plantel muy competitivo y que nos permite suplir a Gustavo desde el funcionamiento”, afirmó.

Salas reconoció el peso de la ausencia y apuntó a quien entre en su lugar: “Creemos y confiamos nosotros en que el jugador que vaya a reemplazarlo, esté en las condiciones que significa estar en esta altura, una final. Tenemos jugadores para poder entrar y estar a la altura del partido”.

Las alternativas que asoman en el plantel son Gary Insaurralde, Vicente Conelli y Juan Ignacio Duma. El entrenador no adelantó su elección: “Tengo algunas dudas, estoy viendo opciones”, cerró.

El elogio al Chupete antes del duelo

En la misma jornada, Salas tuvo palabras para su rival en la banca, Humberto Suazo. “Felicitar a Humberto, porque lo que ha hecho es difícil. Nosotros no olvidamos que a principio de año el comienzo no fue tan bueno y con el correr del tiempo pudo convencer a su gente, establecer algo que le ha dado muchos frutos”, aseguró el Comandante, según recogió Cooperativa.

“El equipo juega bien, merece estar peleando donde está y en gran parte se debe a la influencia de Humberto”, agregó el DT loíno.

Igualados en 57 puntos y con Santa Laura repleto

La final existe porque los dos equipos terminaron la fase regular igualados en 57 puntos. Las claves del partido:

Hora: 18:30 horas, según la programación informada por Cooperativa y PrimeraBChile; algunos medios la sitúan a las 18:00, por lo que conviene revisar el horario oficial.

18:30 horas, según la programación informada por Cooperativa y PrimeraBChile; algunos medios la sitúan a las 18:00, por lo que conviene revisar el horario oficial. Estadio: Santa Laura, en Independencia, con un aforo de 12 mil espectadores.

Santa Laura, en Independencia, con un aforo de 12 mil espectadores. Entradas: seis mil para cada hinchada; las de Cobreloa se agotaron en 25 minutos.

seis mil para cada hinchada; las de Cobreloa se agotaron en 25 minutos. Premio: el ganador es campeón de la Primera B y sube directo a la Liga de Primera; el perdedor se suma a las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

Qué significa para Cobreloa perder a Gotti

Sin Gotti, Cobreloa pierde a un jugador que con 20 goles marcó la diferencia en la campaña, y Salas tendrá que elegir entre cambiar de nombre o de idea en el ataque. Su discurso del jueves apuntó a lo segundo, a suplirlo desde el funcionamiento colectivo, lo que sugiere un equipo que repartirá la responsabilidad del gol en una final donde no habrá revancha inmediata.

El partido se transmite por TNT Sports, como detallamos en nuestra guía de horario y canal. El sábado por la noche, uno de los dos estará de vuelta en Primera y el otro tendrá que volver a empezar en la liguilla.