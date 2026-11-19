Cobreloa y San Luis juegan la final de la Liga de Ascenso este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura. El partido se transmite por la señal básica de TNT Sports y en streaming por HBO Max, según la programación oficial recogida por Cooperativa.

Es un partido único: el ganador se queda con el título de la Primera B y sube directo a la Liga de Primera 2027. El que pierda tendrá otra opción, porque entra directamente a las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

Horario, estadio y transmisión de Cobreloa vs San Luis

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 18:30 horas.

18:30 horas. Estadio: Santa Laura, comuna de Independencia.

Santa Laura, comuna de Independencia. TV: TNT Sports, señal básica.

TNT Sports, señal básica. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Árbitro: la ANFP no lo había designado en la información revisada por Al Aire Libre.

¿Qué pasa si empatan?

La final se resuelve en los 90 minutos. Si hay igualdad en el tiempo reglamentario, el título y el ascenso se definen directamente en lanzamientos penales, sin alargue, según la programación de la ANFP informada por T13.

Entradas y la advertencia del alcalde de Independencia

El aforo autorizado es de 12 mil espectadores, con seis mil entradas para cada club, como detallamos en nuestra nota sobre el horario y los requisitos para comprar.

Como los dos equipos llegan desde fuera de Santiago, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, pidió habilitar un segundo recinto para estacionar los buses de hinchas, por ejemplo en el Parque O’Higgins. “Vamos a cursar las infracciones que correspondan a los buses que se estacionen ilegalmente”, advirtió en declaraciones recogidas por La Tercera. Según el municipio, en la final de la Copa de la Liga hubo 51 buses estacionados en la avenida Independencia.

¿Cómo llegan Cobreloa y San Luis?

Los dos terminaron la fase regular con 57 puntos. En la última fecha, el equipo de Mario Salas goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en Calama, mientras el de Humberto Suazo ganó 1-0 a San Marcos de Arica en el Carlos Dittborn, con un gol de Guillermo Avello en los minutos finales, según Cooperativa.

Las bases mandaban un partido de desempate en cancha neutral, y la ANFP eligió Santa Laura. Los números de cada uno como local y visitante están en nuestro análisis de la final.