Puerto Montt y San Luis protagonizarán uno de los partidos con intereses cruzados en la fecha 27 de la Primera B. Los Salmoneros necesitan recuperar terreno en casa, mientras los canarios llegan al sur metidos de lleno en la pelea por el ascenso directo.
La diferencia está marcada también por el momento de ambos. El equipo de Emilio Mancilla arrastra resultados adversos, mientras el conjunto dirigido por Humberto Suazo encadenó cinco victorias y quedó a sólo un punto de Cobreloa.
Puerto Montt vs San Luis EN VIVO: minuto a minuto
- Fabián Pastenes 14′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Abarzúa
Avello
Muñoz
Meza
Durán
Torres
Catalán
Carreño
Muñoz
Parada
Pastenes
- Entrenador
-
0H. Suazo
- Bench
-
1Nicolás Peranic
-
7Sergio Vergara
-
9Luis Madrigal
-
22G. Bustos
-
28Mateo Guerra
-
31Yerald Pinilla
-
32Alonso Villegas
Collao
Nieto
Morales
Alejandro
Rojas
Riveros
Calisto
Cárdenas
Sabella
Díaz
Paredes
Pérez
- Entrenador
-
0Emilio José Mancilla Soldán
- Bench
-
9Luciano Vásquez
-
13Luis Ureta
-
15Kevin Egaña
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16Jason Flores
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23Gabriel Castillo
-
26Nicolás Mancilla
-
30Salvador Negrete
La previa de Puerto Montt vs San Luis
El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos muy distintos a las últimas cuatro fechas del campeonato.
San Luis es segundo con 47 puntos, apenas uno menos que Cobreloa, y tiene abierta la posibilidad de tomar el liderato. Santiago Wanderers aparece tercero con 44, por lo que los quillotanos también buscan mantener distancia sobre sus perseguidores.
Puerto Montt ocupa el décimo lugar con 34 unidades y está fuera de la zona de Liguilla. Deportes Copiapó, que actualmente ocupa el octavo puesto, suma 37, por lo que una victoria permitiría a los Salmoneros volver a acercarse a la pelea por la postemporada.
El primer enfrentamiento de la temporada entre ambos terminó con una clara victoria de San Luis por 4-1 el 17 de mayo en Quillota. Esta vez el escenario cambia y Puerto Montt tendrá la localía de Chinquihue para intentar equilibrar la historia.
¿Cómo llegan Puerto Montt y San Luis?
Puerto Montt atraviesa un momento complejo. En su último partido de Primera B perdió 3-0 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.
El cuadro sureño también viene de semanas exigentes por su participación en Copa Chile. Perdió 1-0 frente a Colo Colo en Chinquihue y anteriormente había caído 2-1 con Ñublense, aunque esa serie terminó entregándole la clasificación tras el 2-0 conseguido en la ida.
San Luis llega en el extremo opuesto. Los dirigidos por Humberto Suazo acumulan cinco victorias consecutivas en Primera B.
Su racha incluye triunfos por 1-0 ante Deportes Iquique, 4-2 frente a Cobreloa, 2-1 sobre Deportes Antofagasta, 1-0 contra Unión San Felipe y 2-0 ante Unión Española.
Esa campaña levantó a los canarios hasta el segundo puesto y los dejó dependiendo de sí mismos para seguir presionando a Cobreloa por el ascenso directo.
¿Cómo está la tabla antes de Puerto Montt vs San Luis?
La parte alta llega muy apretada a la fecha 27. Cobreloa lidera con 48 puntos y San Luis suma 47, mientras Santiago Wanderers aparece inmediatamente detrás con 44.
Más atrás están Magallanes con 43, Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta con 41, San Marcos de Arica con 39 y Deportes Copiapó con 37.
Puerto Montt tiene 34 puntos, por lo que una victoria en Chinquihue puede volver a meterlo en la discusión por los últimos lugares de clasificación a la Liguilla.
Formaciones de Puerto Montt vs San Luis
Formación probable de Puerto Montt: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning. DT: Emilio Mancilla.
Formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Vicente Durán; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Danilo Catalán; Martín Carreño, Fabián Pastenes y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.
¿Dónde ver Puerto Montt vs San Luis EN VIVO?
Puerto Montt vs San Luis será transmitido por TNT Sports Premium.
El encuentro también podrá verse vía streaming mediante TNT Sports en HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cltendrás el minuto a minuto.
- Partido: Puerto Montt vs San Luis.
- Fecha: lunes 12 de octubre.
- Hora: 12:30 horas.
- Estadio: Chinquihue.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- Cobertura: AlAireLibre.cl.
¿Quién es el árbitro de Puerto Montt vs San Luis?
Nicolás Gamboa Reyes será el árbitro principal del encuentro entre Puerto Montt y San Luis.
El equipo arbitral estará compuesto por:
- Árbitro: Nicolás Gamboa Reyes.
- Asistente 1: Miguel Rocha Svigilsky.
- Asistente 2: Sebastián Pérez Donoso.
- Cuarto árbitro: Jorge Oses Lillo.
- VAR: Miguel Araos Riquelme.
- AVAR: Emilio Bastías Núñez.
¿Cómo está el historial entre Puerto Montt y San Luis?
El historial favorece a Puerto Montt, que registra siete victorias, contra tres triunfos de San Luis y tres empates en los 13 enfrentamientos contabilizados.
Sin embargo, el antecedente más reciente quedó ampliamente en manos de los quillotanos. San Luis goleó 4-1 a Puerto Montt el 17 de mayo de 2026 en el Lucio Fariña Fernández.
Antes de ese partido, sus cruces más recientes habían sido en 2023: igualaron 0-0 en Quillota y San Luis ganó 1-0 en Chinquihue. En 2022, Puerto Montt consiguió uno de sus últimos triunfos importantes en este duelo al imponerse 3-0 como visitante.
Ahora el contexto agrega otra presión: San Luis juega por el liderato y Puerto Montt necesita los puntos para seguir mirando hacia la Liguilla.