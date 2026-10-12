Puerto Montt y San Luis protagonizarán uno de los partidos con intereses cruzados en la fecha 27 de la Primera B. Los Salmoneros necesitan recuperar terreno en casa, mientras los canarios llegan al sur metidos de lleno en la pelea por el ascenso directo.

La diferencia está marcada también por el momento de ambos. El equipo de Emilio Mancilla arrastra resultados adversos, mientras el conjunto dirigido por Humberto Suazo encadenó cinco victorias y quedó a sólo un punto de Cobreloa.

Puerto Montt vs San Luis EN VIVO: minuto a minuto

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 27 San Luis Primera mitad Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt Puerto Montt Fabián Pastenes 14′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 17 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Alexis Sabella 14 ‘ San Luis Gol : Fabián Pastenes San Luis San Luis 4-2-3-1 12 Fernando

Abarzúa 18 Guillermo

Avello 6 Luis

Muñoz 3 Ignacio

Meza 4 Vicente

Durán 5 Joel

Torres 34 Danilo

Catalán 11 Martín

Carreño 13 N.

Muñoz 10 Sebastián

Parada 21 Fabián

Pastenes Entrenador

0 H. Suazo

Bench

1 Nicolás Peranic



7 Sergio Vergara



9 Luis Madrigal



22 G. Bustos



28 Mateo Guerra



31 Yerald Pinilla



32 Alonso Villegas

Puerto Montt Puerto Montt 5-3-2 29 Gonzalo

Collao 17 Byron

Nieto 2 Ariel

Morales 35 Luis

Alejandro

Rojas 4 Maximiliano

Riveros 5 Francisco

Calisto 14 José

Cárdenas 18 Alexis

Sabella 6 Danilo

Díaz 8 Richard

Paredes 28 Sebastián

Pérez Entrenador

0 Emilio José Mancilla Soldán

Bench

9 Luciano Vásquez



13 Luis Ureta



15 Kevin Egaña



16 Jason Flores



23 Gabriel Castillo



26 Nicolás Mancilla



30 Salvador Negrete

0 Esquinas 1 3 Remates fuera de objetivo 2 5 Tiros Totales 3 51 Ataques 30 19 Ataques peligrosos 10 55 % de Posesión de Balón 45 1 Objetivos 0 2 Saques de puerta 5 5 Tiros libres 4 6 Saques de banda 8 0 Tarjetas amarillas 1 2 Disparos a puerta 1 Últimos enfrentamientos PUE 1 – 4 SAN 17/05/2026 PUE 0 – 0 SAN 19/08/2023 SAN 1 – 0 PUE 15/04/2023 PUE 3 – 0 SAN 07/09/2022 SAN 1 – 1 PUE 21/04/2022

La previa de Puerto Montt vs San Luis

El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos muy distintos a las últimas cuatro fechas del campeonato.

San Luis es segundo con 47 puntos, apenas uno menos que Cobreloa, y tiene abierta la posibilidad de tomar el liderato. Santiago Wanderers aparece tercero con 44, por lo que los quillotanos también buscan mantener distancia sobre sus perseguidores.

Puerto Montt ocupa el décimo lugar con 34 unidades y está fuera de la zona de Liguilla. Deportes Copiapó, que actualmente ocupa el octavo puesto, suma 37, por lo que una victoria permitiría a los Salmoneros volver a acercarse a la pelea por la postemporada.

El primer enfrentamiento de la temporada entre ambos terminó con una clara victoria de San Luis por 4-1 el 17 de mayo en Quillota. Esta vez el escenario cambia y Puerto Montt tendrá la localía de Chinquihue para intentar equilibrar la historia.

¿Cómo llegan Puerto Montt y San Luis?

Puerto Montt atraviesa un momento complejo. En su último partido de Primera B perdió 3-0 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

El cuadro sureño también viene de semanas exigentes por su participación en Copa Chile. Perdió 1-0 frente a Colo Colo en Chinquihue y anteriormente había caído 2-1 con Ñublense, aunque esa serie terminó entregándole la clasificación tras el 2-0 conseguido en la ida.

San Luis llega en el extremo opuesto. Los dirigidos por Humberto Suazo acumulan cinco victorias consecutivas en Primera B.

Su racha incluye triunfos por 1-0 ante Deportes Iquique, 4-2 frente a Cobreloa, 2-1 sobre Deportes Antofagasta, 1-0 contra Unión San Felipe y 2-0 ante Unión Española.

Esa campaña levantó a los canarios hasta el segundo puesto y los dejó dependiendo de sí mismos para seguir presionando a Cobreloa por el ascenso directo.

¿Cómo está la tabla antes de Puerto Montt vs San Luis?

La parte alta llega muy apretada a la fecha 27. Cobreloa lidera con 48 puntos y San Luis suma 47, mientras Santiago Wanderers aparece inmediatamente detrás con 44.

Más atrás están Magallanes con 43, Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta con 41, San Marcos de Arica con 39 y Deportes Copiapó con 37.

Puerto Montt tiene 34 puntos, por lo que una victoria en Chinquihue puede volver a meterlo en la discusión por los últimos lugares de clasificación a la Liguilla.

Formaciones de Puerto Montt vs San Luis

Formación probable de Puerto Montt: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning. DT: Emilio Mancilla.

Formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Vicente Durán; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Danilo Catalán; Martín Carreño, Fabián Pastenes y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

¿Dónde ver Puerto Montt vs San Luis EN VIVO?

Puerto Montt vs San Luis será transmitido por TNT Sports Premium.

El encuentro también podrá verse vía streaming mediante TNT Sports en HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cltendrás el minuto a minuto.

Partido: Puerto Montt vs San Luis.

Puerto Montt vs San Luis. Fecha: lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Estadio: Chinquihue.

Chinquihue. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. Cobertura: AlAireLibre.cl.

¿Quién es el árbitro de Puerto Montt vs San Luis?

Nicolás Gamboa Reyes será el árbitro principal del encuentro entre Puerto Montt y San Luis.

El equipo arbitral estará compuesto por:

Árbitro: Nicolás Gamboa Reyes.

Nicolás Gamboa Reyes. Asistente 1: Miguel Rocha Svigilsky.

Miguel Rocha Svigilsky. Asistente 2: Sebastián Pérez Donoso.

Sebastián Pérez Donoso. Cuarto árbitro: Jorge Oses Lillo.

Jorge Oses Lillo. VAR: Miguel Araos Riquelme.

Miguel Araos Riquelme. AVAR: Emilio Bastías Núñez.

¿Cómo está el historial entre Puerto Montt y San Luis?

El historial favorece a Puerto Montt, que registra siete victorias, contra tres triunfos de San Luis y tres empates en los 13 enfrentamientos contabilizados.

Sin embargo, el antecedente más reciente quedó ampliamente en manos de los quillotanos. San Luis goleó 4-1 a Puerto Montt el 17 de mayo de 2026 en el Lucio Fariña Fernández.

Antes de ese partido, sus cruces más recientes habían sido en 2023: igualaron 0-0 en Quillota y San Luis ganó 1-0 en Chinquihue. En 2022, Puerto Montt consiguió uno de sus últimos triunfos importantes en este duelo al imponerse 3-0 como visitante.

Ahora el contexto agrega otra presión: San Luis juega por el liderato y Puerto Montt necesita los puntos para seguir mirando hacia la Liguilla.