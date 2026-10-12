Datos Clave Fechas finales: La Primera B define a su campeón en las próximas tres semanas. DT´s chilenos: Humberto Suazo, Mario Salas y Miguel Ponce son los que luchan por el título. Partidazo: Magallanes y San Luis se enfrentan la próxima jornada.

San Luis de Quillota aprovechó el regalo de Cobreloa, que ayer perdió ante Deportes Copiapó y trepó al primer lugar de la tabla de posiciones de la Primera B luego de vencer por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt. Los Canarios suman 50 puntos, dos más que los loínos, cuando solo quedan tres fechas para el final de torneo.

Más atrás se ubica Magallanes con 46 unidades y mucho que decir. De hecho, en la próxima jornada se enfrentarán los amarillos con la Academia en Santiago. Una victoria sería clave para los de Humberto Suazo, mientras que un empate o una derrota, abriría las puertas a los de Miguel Ponce y Mario Salas.

Precisamente, el elenco de la Región de Valparaíso es quien, en el papel, más difícil fixture tiene. Además de Magallanes, deberá viajar a Arica y recibir a Recoleta. Los nortinos, por su parte jugarán dos duelos en casa y uno como visitante, frente al colista, Rangers. Los de la “Bandita” también tienen dos cotejos como local y un desplazamiento hasta Iquique.

Enfrentamientos directos — Magallanes vs San Luis Últimos 5 partidos de liga · vistos desde el Magallanes Partidos 5 Victorias 4 Empates 0 Derrotas 1 Goles marcados 11 2.20 / M Goles encajados 3 0.60 / M Historial 25 may 2026 San Luis 2-1 Magallanes Magallanes P 08 ago 2025 San Luis 0-1 Magallanes Magallanes G 30 mar 2025 Magallanes 1-0 San Luis San Luis G 19 oct 2024 Magallanes 7-1 San Luis San Luis G 03 jun 2024 San Luis 0-1 Magallanes Magallanes G

El calendario de San Luis, Cobreloa y Magallanes en la recta final de la Primera B

1.- San Luis (50 puntos)

Fecha 28. Magallanes vs. San Luis. Sábado 17 de octubre. 12:30 horas.

Sábado 17 de octubre. 12:30 horas. Fecha 29. San Luis vs. Recoleta. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Fecha 30. SM Arica vs. San Luis. Domingo 1 de noviembre. 17:00 horas.

2.- Cobreloa (48 puntos)

Fecha 28. Cobreloa vs. Recoleta. Sábado 17 de octubre. 15:00 horas.

Sábado 17 de octubre. 15:00 horas. Fecha 29. Rangers vs. Cobreloa. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.

Sábado 24 de octubre. 17:30 horas. Fecha 30. Cobreloa vs. Puerto Montt. Domingo 01 de noviembre. 17:00 horas.

3.- Magallanes (46 puntos)

Fecha 28. Magallanes vs. San Luis. Sábado 17 de octubre. 12:30 horas.

Sábado 17 de octubre. 12:30 horas. Fecha 29. Deportes Iquique vs. Magallanes. Viernes 23 de octubre. 20:00 horas

Viernes 23 de octubre. 20:00 horas Fecha 30. Magallanes vs. Antofagasta. Domingo 01 de noviembre. 17:00 horas.

Tabla de posiciones de la Primera B