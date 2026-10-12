San Luis de Quillota aprovechó el regalo de Cobreloa, que ayer perdió ante Deportes Copiapó y trepó al primer lugar de la tabla de posiciones de la Primera B luego de vencer por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt. Los Canarios suman 50 puntos, dos más que los loínos, cuando solo quedan tres fechas para el final de torneo.

Más atrás se ubica Magallanes con 46 unidades y mucho que decir. De hecho, en la próxima jornada se enfrentarán los amarillos con la Academia en Santiago. Una victoria sería clave para los de Humberto Suazo, mientras que un empate o una derrota, abriría las puertas a los de Miguel Ponce y Mario Salas.

Precisamente, el elenco de la Región de Valparaíso es quien, en el papel, más difícil fixture tiene. Además de Magallanes, deberá viajar a Arica y recibir a Recoleta. Los nortinos, por su parte jugarán dos duelos en casa y uno como visitante, frente al colista, Rangers. Los de la “Bandita” también tienen dos cotejos como local y un desplazamiento hasta Iquique.

Enfrentamientos directos — Magallanes vs San Luis Últimos 5 partidos de liga · vistos desde el Magallanes
Partidos
5
Victorias
4
Empates
0
Derrotas
1
Goles marcados
11
2.20 / M
Goles encajados
3
0.60 / M
Historial
25 may 2026 San Luis 2-1 Magallanes P
08 ago 2025 San Luis 0-1 Magallanes G
30 mar 2025 Magallanes 1-0 San Luis G
19 oct 2024 Magallanes 7-1 San Luis G
03 jun 2024 San Luis 0-1 Magallanes G

El calendario de San Luis, Cobreloa y Magallanes en la recta final de la Primera B

1.- San Luis (50 puntos)

  • Fecha 28. Magallanes vs. San Luis. Sábado 17 de octubre. 12:30 horas.
  • Fecha 29. San Luis vs. Recoleta. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
  • Fecha 30. SM Arica vs. San Luis. Domingo 1 de noviembre. 17:00 horas.

2.- Cobreloa (48 puntos)

  • Fecha 28. Cobreloa vs. Recoleta. Sábado 17 de octubre. 15:00 horas.
  • Fecha 29. Rangers vs. Cobreloa. Sábado 24 de octubre. 17:30 horas.
  • Fecha 30. Cobreloa vs. Puerto Montt. Domingo 01 de noviembre. 17:00 horas.

3.- Magallanes (46 puntos)

  • Fecha 28. Magallanes vs. San Luis. Sábado 17 de octubre. 12:30 horas.
  • Fecha 29. Deportes Iquique vs. Magallanes. Viernes 23 de octubre. 20:00 horas
  • Fecha 30. Magallanes vs. Antofagasta. Domingo 01 de noviembre. 17:00 horas.

Tabla de posiciones de la Primera B

🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo San Luis San Luis
27 14 8 5 42 29 +13 50 EGPGP
2
Logo Cobreloa Cobreloa
27 13 9 5 45 29 +16 48 EGEPG
3
Logo Magallanes Magallanes
27 13 7 7 44 39 +5 46 EGEPG
4
Logo Antofagasta Antofagasta
27 12 8 7 47 26 +21 44 EGEGG
5
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
27 12 8 7 42 30 +12 44 EGGGP
6
Logo Recoleta Recoleta
27 11 8 8 39 36 +3 41 GPGEP
7
Logo Copiapó Copiapó
27 11 7 9 42 40 +2 40 GEPPP
8
Logo San Marcos San Marcos
27 10 9 8 33 27 +6 39 EGGGG
9
Logo Unión Española Unión Española
26 10 6 10 32 34 -2 36 GPEEG
10
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
27 9 8 10 42 37 +5 35 EGEPG
11
Logo Puerto Montt Puerto Montt
27 10 4 13 26 35 -9 34 PPEGP
12
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
26 7 10 9 35 30 +5 31 PPEPG
13
Logo Curicó Unido Curicó Unido
27 7 9 11 24 40 -16 30 PEEEG
14
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
27 4 10 13 28 42 -14 22 GPEPP
15
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
26 5 7 14 16 44 -28 22 EPEGP
16
Logo Rangers Rangers
26 4 6 16 23 42 -19 18 PPPEP
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Cobreloa Cobreloa
13 10 2 1 30 9 +21 32
2
Logo San Luis San Luis
14 9 4 1 29 14 +15 31
3
Logo Antofagasta Antofagasta
14 8 4 2 26 9 +17 28
4
Logo Copiapó Copiapó
14 8 3 3 24 17 +7 27
5
Logo Magallanes Magallanes
13 7 3 3 24 19 +5 24
6
Logo Unión Española Unión Española
13 7 3 3 19 14 +5 24
7
Logo Recoleta Recoleta
14 7 3 4 21 20 +1 24
8
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
13 6 5 2 25 17 +8 23
9
Logo San Marcos San Marcos
13 6 4 3 16 9 +7 22
10
Logo Puerto Montt Puerto Montt
14 7 1 6 17 16 +1 22
11
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
14 5 4 5 25 20 +5 19
12
Logo Curicó Unido Curicó Unido
13 5 4 4 14 14 0 19
13
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 4 6 3 17 9 +8 18
14
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 3 5 5 8 12 -4 14
15
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
13 1 7 5 15 21 -6 10
16
Logo Rangers Rangers
13 1 4 8 10 20 -10 7
🇨🇱 Primera B Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Magallanes Magallanes
14 6 4 4 20 20 0 22
2
Logo Santiago Wanderers Santiago Wanderers
14 6 3 5 17 13 +4 21
3
Logo San Luis San Luis
13 5 4 4 13 15 -2 19
4
Logo Recoleta Recoleta
13 4 5 4 18 16 +2 17
5
Logo San Marcos San Marcos
14 4 5 5 17 18 -1 17
6
Logo Antofagasta Antofagasta
13 4 4 5 21 17 +4 16
7
Logo Deportes Temuco Deportes Temuco
13 4 4 5 17 17 0 16
8
Logo Cobreloa Cobreloa
14 3 7 4 15 20 -5 16
9
Logo Deportes Iquique Deportes Iquique
13 3 4 6 18 21 -3 13
10
Logo Copiapó Copiapó
13 3 4 6 18 23 -5 13
11
Logo Unión Española Unión Española
13 3 3 7 13 20 -7 12
12
Logo Deportes Santa Cruz Deportes Santa Cruz
14 3 3 8 13 21 -8 12
13
Logo Puerto Montt Puerto Montt
13 3 3 7 9 19 -10 12
14
Logo Rangers Rangers
13 3 2 8 13 22 -9 11
15
Logo Curicó Unido Curicó Unido
14 2 5 7 10 26 -16 11
16
Logo Unión San Felipe Unión San Felipe
13 2 2 9 8 32 -24 8
16 equipos