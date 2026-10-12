Datos Clave Nuevo líder: Gracias al gol de Fabián Pastenes a los 13′, San Luis trepó a la cima con 50 puntos, superando a Cobreloa (48) y Magallanes (46) en la recta final. Cabeza fría: Pese a la ventaja obtenida, Suazo aseguró que el equipo no se preocupa por la tabla y que la mentalidad inculcada es “competir partido a partido”. Elogio total: El estratega indicó que se saca el sombrero por la calidad humana del plantel y destacó la unidad de todos los estamentos del club, desde “las tías de la cocina” hasta los cadetes.

La “Revolución de Chupete” acaba de dar su golpe más importante. San Luis de Quillota confirmó su estado de gracia este lunes al superar por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Bicentenario Chinquihue. El único gol del encuentro, anotado por Fabián Pastenes a los 13 minutos del primer tiempo, le bastó a los pupilos de Humberto Suazo para aprovechar el tropiezo de Cobreloa ante Copiapó (2-1) y transformarse en los nuevos líderes exclusivos del Campeonato de Ascenso.

Con la culminación de la fecha 27, tan solo restan tres jornadas para definir quién será el campeón directo y quiénes jugarán la liguilla. Los Canarios toman ventaja en esta recta final de miedo al alcanzar los 50 puntos, seguidos muy de cerca por Cobreloa (48), Magallanes (46), Antofagasta (44) y Santiago Wanderers (44). Tras el pitazo final en el sur, el estratega sacó la voz en las pantallas de TNT Sports para analizar este vital paso.

“No hemos logrado nada”: la advertencia de Humberto Suazo

Visiblemente tranquilo pese a la enorme tensión del encuentro, el ídolo nacional valoró el desempeño de sus pupilos. “Hicimos un muy buen primer tiempo. Obviamente después nos costó un poco el segundo, pero la verdad que tranquilo, orgulloso de lo que hemos formado”, arrancó señalando el DT.

Rápidamente, Suazo aprovechó los micrófonos para aterrizar las expectativas y lanzar una potente advertencia de cara al desenlace del torneo: “Siempre he dicho, no hemos logrado nada. Estamos compitiendo, quedan tres fechas todavía y lo importante es que estamos ahí”.

Al ser consultado por la transmisión oficial sobre los dos puntos de ventaja que le sacaron a los loínos en lo más alto de la clasificación, el técnico fue tajante y reveló la fórmula de su éxito. “El equipo nunca se ha preocupado tanto de la tabla. Los muchachos están convencidos primero de la cabeza de que tienen que competir. Eso es lo que le hemos inculcado con el cuerpo técnico, competir partido a partido”, explicó.

“A medida que se van dando las cosas, el equipo va funcionando de la mejor manera, así que la verdad que muy contento, muy tranquilo. Creo que se ha hecho un gran año, pero hay que seguir. Esto sigue, esperar de que los muchachos tengan un buen descanso, disfruten este momento y ya el sábado de nuevo a otro partido”, sentenció con total foco.

El emotivo elogio de Chupete a su plantel y sus recuerdos en el Chinquihue

Puerto Montt es una ciudad especial para el nacido en San Antonio. Al finalizar la entrevista, recordó sus grandes jornadas como delantero en esa misma cancha sintética: “Sí, la verdad que sí. Lindos recuerdos. El 2023 hice el gol del triunfo acá cuando estaba de jugador. Hice goles en Colo Colo…”.

Sin embargo, en su faceta de entrenador, rápidamente volvió a enfocar los aplausos en sus dirigidos y en los trabajadores anónimos de la institución canaria, dejando una de las cuñas más emotivas de la jornada.

“Primero me saco el sombrero por el plantel que tenemos, los jugadores, lo buenas personas que son. Esto es de todo. Desde los cadetes, de las tías de la cocina, los utileros, todo. Creo que hemos hecho un equipo muy compacto en todo sentido y la verdad que nos vamos muy contentos y disfrutando del triunfo”, cerró el nuevo líder exclusivo de la categoría.