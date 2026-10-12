Datos Clave Resultado: Rangers 4-0 Unión San Felipe por la fecha 27 de Primera B. Goleadores: Alejandro Márquez e Ignacio Mesías anotaron dos tantos cada uno. Tabla: Rangers llegó a 21 puntos y quedó a una unidad de Unión San Felipe.

Rangers consiguió una victoria fundamental en la lucha por abandonar el último lugar de la Primera B 2026. El cuadro rojinegro goleó por 4-0 a Unión San Felipe en la fecha 27 y redujo a un punto la distancia con sus rivales directos, en un resultado que puede ser decisivo en el cierre de la temporada.

El equipo dirigido por Ivo Basay resolvió el encuentro en una ráfaga ofensiva durante el primer tiempo. Con dos tantos de Alejandro Márquez y un doblete de Ignacio Mesías, los talquinos aprovecharon sus oportunidades y consiguieron tres puntos que les permiten seguir soñando con salir del fondo de la tabla.

Los goles y el resumen de Rangers vs Unión San Felipe

La apertura de la cuenta llegó a los 11 minutos. Tras la revisión de la jugada, el árbitro confirmó una infracción dentro del área y sancionó penal para Rangers. Alejandro Márquez tomó la responsabilidad y ejecutó con un potente remate alto para establecer el 1-0.

El capitán rangerino amplió la ventaja a los 35 minutos con un golazo, completando su doblete y dejando al conjunto talquino con una diferencia importante. Los jugadores de Unión San Felipe reclamaron una posible falta en la jugada, por lo que la reanudación del partido se demoró.

La goleada continuó a los 39 minutos. Después de un remate de Arias que dio rebote, Ibáñez recuperó el balón y habilitó a Ignacio Mesías, quien definió para poner el 3-0. Apenas dos minutos después, Rangers volvió a celebrar. González llegó hasta la línea de fondo por la izquierda y envió un centro rasante que Mesías conectó para marcar el 4-0 y sellar su segundo tanto personal de la jornada.

🥵⚽🔴⚫ NO DIGA GOL, DIGA GO-LA-ZO Zapatazo de Alejandro Márquez de media distancia para timbrar su segundo tanto y poner el 2-0 de Rangers ante Unión San Felipe, en este #MatchdayLunes de la Fecha 27 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 12, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Rangers?

Tras la goleada ante el Uní Uní, Rangers tendrá un exigente desafío como visitante frente a Santiago Wanderers. El compromiso, correspondiente a la fecha 28 de la Primera B, se disputará el viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Por su parte, Unión San Felipe buscará recuperarse de la derrota cuando reciba a Deportes Temuco. El encuentro está programado para el domingo 18 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Ambos equipos afrontarán sus próximos partidos con la necesidad de sumar, especialmente los aconcagüinos, que perdieron una oportunidad de ampliar su ventaja sobre el último lugar.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Pese a la contundente victoria, Rangers sigue en el último puesto de la tabla con 21 puntos. Sin embargo, el triunfo le permitió quedar a una sola unidad de Unión San Felipe, que continúa por encima con 22 puntos. Y también de Santa Cruz, con los mismos 22 puntos.

La diferencia de gol también favorece a los talquinos en la comparación entre ambos equipos. Rangers registra -15, mientras que el Uní Uní quedó con -32, una distancia considerable que podría resultar importante si ambos terminan igualados en puntaje.

La goleada le entrega aire al equipo de Ivo Basay en la recta final del campeonato. Con la distancia reducida a un punto, los rojinegros tendrán la oportunidad de seguir presionando a su rival directo en las próximas jornadas, en una lucha por abandonar el fondo que todavía está abierta.