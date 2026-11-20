Datos Clave 18:00 horas: Cobresal vs Audax Italiano en El Salvador, por TNT Sports Premium y HBO Max. 18:00 horas: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers abre la Liguilla de Ascenso en La Pintana, por TNT Sports y HBO Max. 20:30 horas: Palestino vs Unión La Calera en La Cisterna, con el colista obligado a sumar.

El viernes 20 de noviembre abre la fecha 28 de la Liga de Primera con dos partidos que miran directo a la pelea por no descender: Cobresal recibe a Audax Italiano a las 18:00 horas y Unión La Calera visita a Palestino a las 20:30 horas, ambos por TNT Sports Premium. A la misma hora del primero, Santiago Wanderers estrena la Liguilla de Ascenso ante Deportes Recoleta.

Todos los horarios están en hora de Chile. Este es el detalle de cada partido.

18:00 horas: Cobresal vs Audax Italiano, Liga de Primera

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio El Cobre, El Salvador.

Estadio El Cobre, El Salvador. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium, con streaming en HBO Max.

El cuadro minero llega 14° con 27 puntos, apenas uno por encima de la Universidad de Concepción, que es 15° con 26 y ocupa hoy un lugar de descenso. Audax Italiano es 13° con 30 puntos, así que un triunfo local dejaría a los dos igualados en la tabla.

Los números muestran dos estilos opuestos. Cobresal ha marcado 39 goles, pero es el equipo más goleado del campeonato, con 50 en contra. Audax, en cambio, tiene solo 28 goles a favor y 36 en contra, según la tabla de ESPN. Ya revisamos cómo llegan los dos a El Salvador.

18:00 horas: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, Liguilla de Ascenso

Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Estadio Municipal de La Pintana.

Estadio Municipal de La Pintana. Transmisión en Chile: TNT Sports, con streaming en HBO Max.

Es el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla por el segundo ascenso a Primera. Todas las llaves son de ida y vuelta y el equipo que terminó mejor ubicado en la fase regular define como local: por eso Wanderers, cuarto, cerrará la serie en Valparaíso, según Emol.

Recoleta se ganó su lugar en la última fecha, con el empate 1-1 ante Deportes Iquique en La Pintana que dejó fuera a Unión Española. Los tres ganadores de los cuartos avanzan a semifinales, donde espera el perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis. En el Decano hay una buena noticia: Marcos Camarda vuelve a estar disponible.

20:30 horas: Palestino vs Unión La Calera, Liga de Primera

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna.

Estadio Municipal de La Cisterna. Transmisión en Chile: TNT Sports Premium, con streaming en HBO Max.

La Calera es último con 24 puntos, a tres de Cobresal y a dos de la UdeC. Con nueve puntos en juego, puede llegar como máximo a 33, y saldrá a la cancha sabiendo ya lo que hizo el cuadro minero dos horas y media antes.

Palestino, el club que preside Jorge Uauy, elegido este jueves como nuevo presidente de la ANFP, es séptimo con 38 puntos. El Tino está en la zona media que pelea por los cupos a la Copa Sudamericana, a dos puntos de Deportes Limache y Everton, que suman 40.

¿Cómo está la parte baja antes de la fecha 28?

12° O’Higgins: 31 puntos.

13° Audax Italiano: 30 puntos.

14° Cobresal: 27 puntos.

15° Universidad de Concepción: 26 puntos.

16° Unión La Calera: 24 puntos.

Cobresal y La Calera juegan antes que la UdeC, que recibe a Ñublense el sábado 21 a las 20:30 horas. Un viernes con triunfos de los dos nortinos y del colista apretaría todavía más la cuenta del fondo antes de que juegue el Campanil.

Lo que viene el fin de semana

El sábado 21 la U de Chile visita a O’Higgins a las 18:00 horas en Rancagua, Cobreloa y San Luis definen el título de la Primera B a las 18:30 horas en Santa Laura y La Roja Sub 17 debuta en el Mundial ante Argelia a las 12:30 horas. El domingo 22, a las 18:00 horas, Colo Colo recibe a la Universidad Católica en el Monumental.