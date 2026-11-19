Datos Clave El partido: Cobresal vs Audax Italiano, viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre. Cobresal: Es 14° con 27 puntos, uno más que la Universidad de Concepción, que está en zona de descenso. Audax: Es 13° con 30 puntos y tampoco tiene asegurada la permanencia en lo matemático.

Cobresal abre la fecha 28 de la Liga de Primera con un partido que puede marcar su fin de temporada. El cuadro minero recibe a Audax Italiano este viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, con apenas un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

Los dos últimos de la tabla pierden la categoría, según las bases del torneo resumidas por T13, y a tres fechas del cierre Cobresal es el primer equipo que está fuera de esa zona.

La cuenta del fondo

La tabla de posiciones de Emol tras la fecha 27 deja así la parte baja:

12° O’Higgins: 31 puntos.

31 puntos. 13° Audax Italiano: 30 puntos.

30 puntos. 14° Cobresal: 27 puntos.

27 puntos. 15° Universidad de Concepción: 26 puntos.

26 puntos. 16° Unión La Calera: 24 puntos.

Cobresal juega antes que sus perseguidores. La Calera visita a Palestino ese mismo viernes a las 20:30 horas y la UdeC recibe a Ñublense el sábado, por lo que un triunfo minero obligaría a sus dos rivales directos a responder con la presión de la tabla encima.

Cómo llegan: Cobresal suma tres fechas sin ganar

El equipo nortino viene de igualar 1-1 con O’Higgins en Rancagua en la fecha 25, de empatar 2-2 con Everton en El Salvador en la 26 y de caer 2-1 ante la U de Chile en la 27, según los resultados de Emol. Son tres partidos sin triunfos, aunque con goles en todos ellos: con 39 tantos, el cuadro minero es el segundo que más ha marcado en la mitad inferior de la tabla, detrás de Deportes La Serena, pero también el más goleado del torneo, con 50.

Audax Italiano, en tanto, perdió 1-0 como local ante Coquimbo Unido en la fecha 27 y antes había empatado 1-1 con Huachipato. El elenco itálico tiene la defensa menos batida de la mitad de abajo, con 36 goles en contra, pero solo 28 a favor, una de las cifras más bajas del campeonato.

Lo que queda después de El Cobre

El calendario no da respiro. Tras recibir a Audax, Cobresal visita a Ñublense en la fecha 29 y cierra el 6 de diciembre como local ante Colo Colo, el campeón. Audax recibe a Palestino en la fecha 29 y visita a Deportes La Serena en la última jornada.

Nuestra lectura: tres puntos que valen doble

Para Cobresal, ganar significaría quedar con 30 puntos y una ventaja de al menos cuatro sobre la UdeC antes de que esta juegue, y de seis sobre La Calera. Con un cierre ante el campeón, la fecha 28 aparece como la oportunidad más clara de sumar en casa. Para Audax, un triunfo en el norte lo dejaría con 33 puntos y muy cerca de asegurar la permanencia.

El partido se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max, como detallamos en nuestra guía de horario y canal.