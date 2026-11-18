Cobresal y Audax Italiano abren la fecha 28 de la Liga de Primera este viernes 20 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador. El partido se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

Es un duelo directo por la permanencia: los dos últimos de la tabla bajan a la Liga de Ascenso y ninguno de los dos equipos tiene asegurada la categoría a tres fechas del final.

Horario, estadio y transmisión de Cobresal vs Audax Italiano

Día: viernes 20 de noviembre de 2026.

viernes 20 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: El Cobre, El Salvador.

El Cobre, El Salvador. Instancia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

La señal no figura en la programación de la fecha publicada por Cooperativa, por lo que la transmisión se basa en la guía de canales citada.

¿Cómo llegan Cobresal y Audax Italiano?

Cobresal es 14° con 27 puntos, con siete triunfos, seis empates y 14 derrotas, y es el equipo que más goles ha recibido en el torneo, con 50. En la fecha 27 cayó 2-1 ante la U en Rancagua.

Audax Italiano es 13° con 30 puntos, tres más que su rival, con siete victorias, nueve empates y 11 derrotas. En su último partido perdió 1-0 ante Coquimbo Unido.

Abajo de ellos están la Universidad de Concepción, con 26 puntos, y Unión La Calera, con 24, que hoy ocupan los lugares de descenso. El último duelo entre Cobresal y Audax por el campeonato fue el 23 de mayo y terminó 2-1 para los itálicos.

Lo que le queda a cada uno

Cobresal: Audax Italiano (local), Ñublense (visita, domingo 29 de noviembre) y Colo Colo (local, domingo 6 de diciembre).

Audax Italiano (local), Ñublense (visita, domingo 29 de noviembre) y Colo Colo (local, domingo 6 de diciembre). Audax Italiano: Cobresal (visita), Palestino (local, domingo 29 de noviembre) y Deportes La Serena (visita, domingo 6 de diciembre).

Revisamos quién tiene el calendario más duro en la pelea por no descender en esta nota sobre los rivales de cada uno.

Ese mismo viernes, a las 20:30 horas, Palestino recibe a Unión La Calera en La Cisterna, otro partido que mueve la parte baja de la tabla.