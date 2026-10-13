Datos Clave Definición inminente: El Tribunal de Disciplina de la ANFP tiene fijadas audiencias claves y presenciales para este martes 13 de octubre, donde Santiago City y San Marcos de Arica arriesgan la pérdida de la categoría por denuncias de falsificación y entrega de información falsa. Caída libre en la B: Deportes Puerto Montt fue denunciado por cuatro clubes por no pago de impuestos y su eventual castigo (descenso o desafiliación) salvaría de inmediato al último de la tabla de la Primera B. El golpe de Contraloría: Fuera de la órbita de la ANFP, Brujas de Salamanca recibió un duro revés de la Contraloría, entidad que exigió acciones para la disolución de la sociedad deportiva, lo que significaría su expulsión inmediata del profesionalismo.

El escritorio en el fútbol chileno está desatado. A medida que las distintas categorías entran en su recta final, las disputas fuera de la cancha amenazan con cambiar drásticamente el curso deportivo del año. Actualmente, existen seis casos abiertos —la mayoría en los tribunales de la ANFP— que pueden remecer las definiciones en la Primera B, Segunda División y Tercera A.

Estos “escritoriazos” no solo implican multas económicas o restas de puntos; las acusaciones incluyen falsificación de documentos, deudas tributarias e irregularidades administrativas graves que conllevan riesgos de desafiliación directa. Y lo más preocupante para los involucrados es que varias de estas sentencias podrían conocerse durante esta misma semana.

Santiago City y San Marcos de Arica: los casos que se definen esta semana

Este martes 13 de octubre, las dependencias de Quilín albergarán comparecencias presenciales que asoman como decisivas para el futuro de dos instituciones que están en el ojo del huracán:

Santiago City al borde del abismo (Segunda División): El actual líder de la liguilla de ascenso fue denunciado inicialmente por la ANFP por no acreditar el pago del finiquito de Fabián Núñez. Sin embargo, la situación escaló hacia una eventual falsificación de documentos. Si el Tribunal comprueba este ilícito, el castigo no será una resta de puntos, sino la desafiliación inmediata del club, alterando por completo la pelea por subir a Primera B.

El actual líder de la liguilla de ascenso fue denunciado inicialmente por la ANFP por no acreditar el pago del finiquito de Fabián Núñez. Sin embargo, la situación escaló hacia una eventual falsificación de documentos. Si el Tribunal comprueba este ilícito, el castigo no será una resta de puntos, sino la desafiliación inmediata del club, alterando por completo la pelea por subir a Primera B. El doble calvario de San Marcos de Arica (Primera B): Los “Bravos” enfrentan dos frentes. Primero, la ANFP apelará a la multa de 500 UF dictada en primera instancia por inconsistencias financieras entre lo informado a la CMF y al ente rector en 2025. Y el asunto más grave se tratará justamente este martes: el club deberá defenderse por una segunda denuncia que acusa “eventual falsedad” de las declaraciones juradas de capital de funcionamiento. Al igual que City, arriesgan la expulsión del fútbol profesional.

Denuncia contra Deportes Puerto Montt: el castigo que cambiaría el descenso en Primera B

En la Primera B, la desesperación por no caer a la Segunda División llevó a cuatro clubes (Rangers, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe) a unirse en una dura demanda contra Deportes Puerto Montt.

¿La razón? El no pago del Impuesto Único del futbolista Kevin Flores durante el 2025 al Servicio de Impuestos Internos, a pesar de que el club le descontó ese monto al jugador. Puerto Montt ya presentó su defensa, y si es sancionado con el descenso o desafiliación, el equipo que termine último en la tabla regular de la actual temporada se salvará por secretaría.

Torneo suspendido en Tercera A y el duro revés para Brujas de Salamanca

Las alarmas no solo suenan en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, sino también en entidades gubernamentales y en el fútbol amateur: