El escritorio en el fútbol chileno está desatado. A medida que las distintas categorías entran en su recta final, las disputas fuera de la cancha amenazan con cambiar drásticamente el curso deportivo del año. Actualmente, existen seis casos abiertos —la mayoría en los tribunales de la ANFP— que pueden remecer las definiciones en la Primera B, Segunda División y Tercera A.
Estos “escritoriazos” no solo implican multas económicas o restas de puntos; las acusaciones incluyen falsificación de documentos, deudas tributarias e irregularidades administrativas graves que conllevan riesgos de desafiliación directa. Y lo más preocupante para los involucrados es que varias de estas sentencias podrían conocerse durante esta misma semana.
Santiago City y San Marcos de Arica: los casos que se definen esta semana
Este martes 13 de octubre, las dependencias de Quilín albergarán comparecencias presenciales que asoman como decisivas para el futuro de dos instituciones que están en el ojo del huracán:
- Santiago City al borde del abismo (Segunda División): El actual líder de la liguilla de ascenso fue denunciado inicialmente por la ANFP por no acreditar el pago del finiquito de Fabián Núñez. Sin embargo, la situación escaló hacia una eventual falsificación de documentos. Si el Tribunal comprueba este ilícito, el castigo no será una resta de puntos, sino la desafiliación inmediata del club, alterando por completo la pelea por subir a Primera B.
- El doble calvario de San Marcos de Arica (Primera B): Los “Bravos” enfrentan dos frentes. Primero, la ANFP apelará a la multa de 500 UF dictada en primera instancia por inconsistencias financieras entre lo informado a la CMF y al ente rector en 2025. Y el asunto más grave se tratará justamente este martes: el club deberá defenderse por una segunda denuncia que acusa “eventual falsedad” de las declaraciones juradas de capital de funcionamiento. Al igual que City, arriesgan la expulsión del fútbol profesional.
Denuncia contra Deportes Puerto Montt: el castigo que cambiaría el descenso en Primera B
En la Primera B, la desesperación por no caer a la Segunda División llevó a cuatro clubes (Rangers, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe) a unirse en una dura demanda contra Deportes Puerto Montt.
¿La razón? El no pago del Impuesto Único del futbolista Kevin Flores durante el 2025 al Servicio de Impuestos Internos, a pesar de que el club le descontó ese monto al jugador. Puerto Montt ya presentó su defensa, y si es sancionado con el descenso o desafiliación, el equipo que termine último en la tabla regular de la actual temporada se salvará por secretaría.
Torneo suspendido en Tercera A y el duro revés para Brujas de Salamanca
Las alarmas no solo suenan en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, sino también en entidades gubernamentales y en el fútbol amateur:
- El “mazazo” de Contraloría a Brujas de Salamanca: El equipo que pelea el ascenso a Primera B quedó en vilo tras un informe de Contraloría que reveló irregularidades en los desembolsos de la Municipalidad para el club (2024-2025). El ente estableció que el municipio carecía de atribuciones para crear un club y exigió acciones para disolver la sociedad deportiva en 60 días. Según el reglamento de la ANFP (Art. 9.4), la disolución de la persona jurídica por causa legal produce la pérdida inmediata de la afiliación al fútbol profesional.
- Tercera A paralizada: Como fue reportado la semana pasada, el torneo amateur debió suspenderse. Lautaro de Buin denunció con videos que un ayudante de Municipal Puente Alto dio instrucciones estando suspendido. Si ANFA acoge el reclamo y les otorga los tres puntos, Lautaro de Buin podría arrebatarle el liderato exclusivo a Malleco Unido a solo un partido del final de la temporada.