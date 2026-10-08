Datos Clave El freno: A través de un oficio oficial, el Directorio de la Tercera División decidió suspender la 25º fecha debido a un partido pendiente y un recurso de apelación en curso que podría alterar la tabla. La denuncia: Lautaro de Buin exige los tres puntos de su caída ante Municipal Puente Alto, acusando con videos que el ayudante técnico rival impartió instrucciones en la cancha pese a estar castigado. Vuelco total: De ganar en el “escritorio” y obtener una victoria en su partido pendiente ante Quintero Unido, el elenco de Buin alcanzaría las 52 unidades, superando a Malleco Unido (50 puntos) en la cima de la clasificación.

El fantasma del “escritorio” volvió a posarse con fuerza sobre las definiciones del fútbol chileno. Esta vez, el escándalo administrativo sacudió de lleno a la Tercera División A, categoría que debió poner un brusco freno de mano a su electrizante recta final por el ascenso directo a la Segunda División Profesional.

¿Por qué la ANFA decidió suspender la fecha de la Tercera A?

A través del Oficio N° 132/2026, con fecha 7 de octubre de 2026, el Directorio de Tercera División comunicó a todos los presidentes de los clubes participantes la drástica decisión de paralizar el campeonato.

El documento oficial, firmado por el presidente Elías Vistoso y el secretario Luis Guajardo, explica que la medida se toma en atención a que “se encuentran pendientes; un partido por disputarse de la competencia y además, un recurso de reconsideración/apelación, cuyo fallo podría traer consigo la variación de la ubicación de las instituciones de la tabla”.

Por este motivo, el directorio acordó suspender la 25º fecha, aprovechar el fin de semana para programar el esperado partido pendiente entre Quintero Unido y Lautaro de Buin, y reprogramar la penúltima jornada en su totalidad para el sábado 17 de octubre a las 16:30 horas.

El polémico “escritoriazo” de Lautaro de Buin contra Municipal Puente Alto

La gran controversia que obligó a detener el torneo tiene nombre y apellido. Lautaro de Buin, equipo que tiene al ex DT de La Roja Juvenal Olmos como gerente deportivo, busca revertir administrativamente su amarga derrota por 2-1 sufrida ante Municipal Puente Alto el pasado 26 de septiembre.

El reclamo se centra en la figura de Gilberto Moreno, ayudante técnico del cuadro puentealtino. Pese a estar suspendido, “Los Toquis” presentaron registros audiovisuales donde el entrenador habría descendido desde la galería hasta una reja colindante al campo para entregarle instrucciones tácticas a sus jugadores, vulnerando el reglamento.

El propio Juvenal Olmos alzó la voz para exigir que se apliquen las normas, recordando un antecedente idéntico que perjudicó a su propia institución: “Fue en 2025, porque un integrante del cuerpo técnico estaba expulsado y de igual manera fue al estadio, y gritó; por eso el tribunal le quitó tres puntos a Lautaro”, dijo en diálogo con Emol. Ahora, esperan que la misma vara se aplique para castigar a su rival.

¿Cómo queda la tabla de posiciones y la lucha por el ascenso?

La resolución de este conflicto extradeportivo es de extrema gravedad, ya que podría cambiar radicalmente al líder absoluto del torneo. Actualmente, Malleco Unido marcha en la primera posición con 50 puntos en 24 encuentros, mientras que Lautaro de Buin lo escolta de cerca con 46 unidades en 23 partidos disputados.

El escenario matemático es de infarto para los de Angol. Si el ente rector falla a favor de la apelación de “Los Toquis” y les otorga los 3 puntos por secretaría, sumado a una eventual victoria en su choque pendiente de este fin de semana ante Quintero Unido, Lautaro de Buin alcanzaría las 52 unidades, arrebatándole la cima al actual líder justo antes de disputar la reprogramada fecha 25. Cabe recordar que solo el campeón de la fase regular asciende de forma directa al profesionalismo, añadiendo máxima tensión a lo que ocurra en los tribunales.