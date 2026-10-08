Datos Clave Wanderers pierde una pieza: Cristóbal Ponce aparece suspendido por expulsión directa justo cuando el Decano marcha tercero con 44 puntos y sigue metido en la lucha de arriba. Recoleta, doble golpe: Germán Estigarribia llegó a su octava amarilla y Francisco Arrué, su entrenador, registra la quinta tarjeta en plena pelea por mantenerse en zona de liguilla. San Felipe, en riesgo: Valentín Perales alcanzó la quinta amarilla cuando el cuadro aconcagüino está 15°, con 22 puntos, apenas cuatro por sobre Rangers.

La Primera B entra en su tramo más delicado y cualquier ausencia empieza a pesar el doble. Con apenas cuatro fechas por disputar, la jornada 27 llegará con sanciones que afectan a clubes metidos de lleno en la pelea por el ascenso, la liguilla y la permanencia.

El registro disciplinario de la categoría deja nombres importantes fuera de una fecha que puede empezar a mover seriamente la tabla. Santiago Wanderers, Deportes Recoleta, Unión Española y Unión San Felipe aparecen entre los equipos que deberán afrontar la próxima jornada con bajas sensibles.

¿Quiénes están suspendidos para la fecha 27 de Primera B?

El registro disciplinario incluye jugadores de Wanderers, Recoleta, Unión San Felipe y Unión Española, además de sanciones que afectan a otros clubes de la categoría.

Los principales castigados son:

Cristóbal Ponce — Santiago Wanderers: expulsión directa

expulsión directa Germán Estigarribia — Deportes Recoleta: octava tarjeta amarilla

octava tarjeta amarilla Francisco Arrué — Deportes Recoleta: quinta amarilla como DT

quinta amarilla como DT Valentín Perales — Unión San Felipe: quinta tarjeta amarilla

quinta tarjeta amarilla Sebastián Pereira — Unión Española: octava tarjeta amarilla

También aparecen en el registro Daniel Viveros de Recoleta, Braian Camisassa de Santa Cruz y Jorge Ayala de Deportes Iquique con la indicación de que sus amonestaciones no computan para suspensión.

¿Qué equipos de Primera B son los más afectados por las sanciones?

Recoleta aparece como uno de los equipos más golpeados, mientras Wanderers, Unión Española y San Felipe pierden piezas en momentos decisivos de la temporada.

Wanderers marcha tercero con 44 puntos, apenas cuatro por debajo del líder Cobreloa, por lo que la ausencia de Ponce llega en plena lucha por los primeros lugares.

Recoleta está sexto con 41 unidades y dentro de zona de liguilla. Allí no solo aparece Estigarribia entre los sancionados, sino también el técnico Francisco Arrué.

Unión Española vive una situación distinta. El cuadro hispano suma 36 puntos y está noveno, apenas uno por debajo de Copiapó, que hoy ocupa el último puesto de clasificación a la liguilla.

Abajo, la situación de San Felipe es todavía más delicada. El equipo está 15° con 22 puntos, empatado con Santa Cruz y apenas cuatro unidades sobre Rangers, actual colista.

¿Cómo está la tabla de Primera B antes de la fecha 27?

Cobreloa lidera con 48 puntos, seguido muy de cerca por San Luis con 47, mientras la pelea por la liguilla y el descenso sigue completamente abierta.

La parte alta está apretadísima:

Cobreloa: 48

San Luis: 47

Santiago Wanderers: 44

Magallanes: 43

Antofagasta: 41

Recoleta: 41

San Marcos: 39

Copiapó: 37

Unión Española aparece inmediatamente detrás con 36 puntos, por lo que todavía está completamente metida en la pelea por entrar a la postemporada.

La parte baja tampoco da respiro:

Curicó Unido: 24

Santa Cruz: 22

Unión San Felipe: 22

Rangers: 18

Con solo cuatro fechas pendientes, cualquier suspensión empieza a tener un impacto directo en la definición.

¿Cómo se define el ascenso y el descenso en Primera B 2026?

El campeón de la fase regular asciende directamente, mientras el segundo cupo se define entre el subcampeón y los equipos que terminen del tercero al octavo lugar.

El equipo que finalice primero tras las 30 fechas se coronará campeón y subirá automáticamente a Primera División para 2027.

El segundo ascenso se resolverá mediante una liguilla en la que participarán los clubes ubicados entre el 3° y el 8° puesto, además del subcampeón bajo el sistema establecido para la categoría.

En el otro extremo, el último de la tabla descenderá directamente a Segunda División Profesional.

Y hay un detalle especialmente importante para esta recta final: si dos equipos terminan empatados en puntos en el último lugar, el descenso se resolverá mediante un partido de definición en cancha neutral.

Ese dato hace que las sanciones de esta fecha 27 pesen todavía más: con tan poco margen por delante, una ausencia puede terminar influyendo directamente en quién pelea por subir y quién termina luchando por no caer.