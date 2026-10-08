Datos Clave Denuncia disciplinaria: Lautaro de Buin recurrió ante la ANFA por el supuesto incumplimiento de una suspensión durante el partido del 26 de septiembre. Pruebas audiovisuales: El club presentó registros en los que asegura que Gilberto Moreno aparece cerca de la cancha entregando instrucciones. Definición pendiente: El fallo podría tener consecuencias en la tabla de Tercera A, donde Lautaro pelea por los primeros lugares.

La definición de la parte alta de Tercera A sumó un nuevo elemento fuera de la cancha. Lautaro de Buin presentó una denuncia contra Municipal Puente Alto por el incumplimiento de una suspensión durante el partido que ambos equipos disputaron el 26 de septiembre, encuentro que terminó con triunfo 2-1 para el cuadro puentealtino.

El reclamo apunta a Gilberto Moreno, ayudante técnico de Municipal Puente Alto, quien se encontraba suspendido para ese compromiso. En un oficio firmado por Leonardo Zúñiga, presidente de Lautaro de Buin, el club sostiene que Moreno permaneció en las inmediaciones del terreno de juego y entregó instrucciones durante el partido, por lo que acompañó su presentación con registros audiovisuales que respaldan esa acusación.

El caso adquiere mayor relevancia porque la categoría atraviesa un escenario todavía pendiente de resolución. La fecha de la Tercera A fue suspendida “debido a un recurso de reconsideración y/o apelación”, cuyo fallo podría modificar la ubicación de distintos clubes en la tabla. Por eso, cualquier resolución disciplinaria que tenga efectos deportivos se suma a una clasificación que aún no está completamente definida.

¿Qué muestran las pruebas de Lautaro?

El principal antecedente presentado por el club son las imágenes registradas durante el encuentro. Según Lautaro de Buin, uno de los videos y fotografías muestran a Moreno ubicado a pocos metros de la reja perimetral de la cancha, junto a integrantes de la directiva de Municipal Puente Alto.

Juvenal Olmos, gerente deportivo del equipo de Buin, explicó a Al Aire Libre cuál es el elemento que la institución considera más relevante dentro de la presentación: “Las imágenes que nosotros entregamos están dando instrucciones”, afirmó.

El dirigente agregó que Moreno estaba “a medio metro de la reja perimetral de la cancha gritando y dando instrucciones”. La denuncia sostiene que esa conducta sería incompatible con las restricciones que contempla una suspensión.

¿Qué dice Lautaro sobre la suspensión?

El argumento de la institución de Buin apunta al alcance que tendría una suspensión dentro de un partido. Olmos sostiene que la sanción no solamente impediría ingresar al terreno de juego, sino también permanecer en otros sectores desde los cuales el suspendido pueda intervenir en el desarrollo del encuentro.

“Dentro del reglamento está tipificado que las personas que son suspendidas no pueden estar dentro de la cancha, no pueden estar en el camarín y no pueden estar en los alrededores de la cancha”, señaló.

El gerente deportivo también rechazó que la denuncia esté motivada exclusivamente por la disputa en la parte alta de la clasificación. “Más que buscar los tres puntos, nosotros buscamos que se ejecute el reglamento que hoy está impartido en los 14 clubes de la categoría A de la Tercera División A”, explicó.

El antecedente de Lautaro que marca su reclamo

El equipo de “Los Toquis” también puso sobre la mesa un episodio ocurrido durante la temporada 2025. Según recordó Olmos, en aquella oportunidad un integrante del cuerpo técnico de Lautaro de Buin se encontraba suspendido, asistió al estadio y entregó instrucciones.

La institución reconoció aquella situación y recibió una sanción deportiva. “Lautaro el año 2025 sufrió este error, el club reconoció este error y el club fue sancionado con la resta de tres puntos”, sostuvo Olmos.

Ese antecedente es utilizado ahora por Lautaro para pedir que exista el mismo criterio frente a situaciones similares. El dirigente incluso descartó que el reclamo tenga relación con el estado deportivo del equipo. “Esta denuncia no tiene nada que ver con estar enojado, contento, amurrado ni estar peleando la punta ni estar a punto de descender”, afirmó.

Además, Carlos Encinas, entrenador de Lautaro, también estaba suspendido para el partido frente a Municipal Puente Alto. Según la institución, el técnico no asistió al estadio para cumplir su sanción.

Las sanciones del ayudante técnico de Municipal Puente Alto y del DT de Lautaro de Buin | ©Captura ANFA.

¿Por qué la denuncia puede afectar la tabla?

El escenario deportivo hace especialmente relevante el fallo. Lautaro de Buin suma 46 puntos y tiene un partido pendiente frente a Quintero Unido, mientras Malleco Unido aparece con 50 unidades.

A esto se suma que la programación de la categoría se encuentra suspendida a la espera de la resolución del recurso que podría modificar las posiciones de los equipos. Por lo mismo, la clasificación todavía puede experimentar cambios antes de que se retome completamente la competencia.

Una eventual decisión favorable a Lautaro en su denuncia contra Municipal Puente Alto podría agregar otra modificación al escenario de la parte alta, aunque cualquier consecuencia deportiva dependerá primero de lo que determine el organismo disciplinario.