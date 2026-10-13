Datos Clave Linares quedó a uno: El cuadro albirrojo derrotó 5-4 a Trasandino y llegó a 13 puntos, apenas uno menos que Santiago City, líder con 14. Partido para el infarto: Linares jugó desde los 60 minutos con diez hombres y Hugo Toro anotó a los 91′ su tercer gol personal para sellar el 5-4. La pelea también está fuera de la cancha: Santiago City enfrenta una denuncia ante el Tribunal de Disciplina, mientras Brujas de Salamanca quedó involucrado en un complejo escenario administrativo tras un informe de Contraloría.

La lucha por llegar a Primera B entró definitivamente en territorio impredecible. La octava fecha de la liguilla de ascenso de Segunda División dejó un partido de nueve goles, la caída del líder y una tabla donde apenas cinco puntos separan al primero de tres equipos que todavía presionan desde atrás.

El gran golpe lo dio Deportes Linares, que derrotó 5-4 a Trasandino en una tarde de locura y aprovechó la caída de Santiago City por 3-2 ante Colchagua. El resultado dejó al cuadro maulino a solo una unidad de la cima, justo cuando la definición también comienza a cargarse de asuntos que nada tienen que ver con la pelota.

¿Cómo quedó la tabla de la liguilla de ascenso de Segunda División?

Santiago City sigue como líder con 14 puntos, pero Deportes Linares quedó inmediatamente detrás con 13 unidades. La caída del cuadro capitalino y el espectacular triunfo del Depo apretaron completamente la parte alta.

Así marcha la pelea:

Santiago City: 14 puntos Deportes Linares: 13 puntos Trasandino: 9 puntos Brujas de Salamanca: 9 puntos Concón National: 9 puntos Colchagua: 7 puntos Provincial Osorno: 7 puntos

La liguilla contempla 14 fechas y acaba de superar su octava jornada, por lo que todavía existe margen para movimientos importantes. Y la sensación es clara: nadie consiguió escaparse.

¿Cómo fue el 5-4 de Deportes Linares vs Trasandino?

Deportes Linares venció 5-4 a Trasandino en un partido de nueve goles que se definió en el minuto 91. Fue, por distancia, el encuentro más espectacular de la fecha.

El cuadro albirrojo debió afrontar el tramo final con diez jugadores, luego de la expulsión de José Molina a los 60 minutos. Trasandino aprovechó el escenario para mantenerse con vida y el partido llegó abierto hasta los descuentos.

Entonces apareció Hugo Toro. A los 91 minutos convirtió el 5-4 definitivo y completó además su triplete personal, entregándole a Linares tres puntos que pueden terminar pesando muchísimo en la lucha por el ascenso. El Depo llegó así a 13 unidades y quedó respirándole en la nuca a Santiago City.

¿Cuáles fueron los resultados de la fecha 8 de Segunda División?

La jornada dejó triunfos de Colchagua, Provincial Osorno y Deportes Linares, todos como resultados capaces de mover la pelea por la parte alta. Los marcadores fueron:

Santiago City 2-3 Colchagua

Concón National 1-3 Provincial Osorno

Deportes Linares 5-4 Trasandino

La derrota de City fue particularmente importante. El líder tenía la posibilidad de mantener distancia, pero dejó escapar puntos como local y permitió que Linares redujera la diferencia a solo una unidad.

¿Qué pasa con Santiago City y por qué arriesga una sanción?

Santiago City fue denunciado por el directorio de la ANFP y enfrenta un proceso ante el Tribunal de Disciplina que podría tener consecuencias mucho más graves que una simple resta de puntos.

El caso comenzó porque el club no habría acreditado oportunamente el pago del finiquito del futbolista Fabián Núñez. Sin embargo, según los antecedentes recopilados, la situación escaló posteriormente hacia una eventual falsificación de documentos.

Por esa razón, el escenario ya no se limitaría necesariamente a una eventual pérdida de tres unidades: el club incluso arriesga la desafiliación. Santiago City debía comparecer presencialmente ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP este martes 13 de octubre.

Ese proceso resulta especialmente sensible porque el equipo es actualmente el líder de la liguilla por el ascenso. Cualquier resolución deportiva podría, por lo tanto, impactar directamente en la definición.

¿Qué pasa con Brujas de Salamanca y el informe de Contraloría?

Brujas de Salamanca también atraviesa una compleja situación fuera de la cancha mientras continúa peleando por llegar a Primera B. A diferencia de Santiago City, su caso no nace en el Tribunal de Disciplina.

Un informe de la Contraloría General de la República cuestionó actuaciones vinculadas a la Municipalidad de Salamanca y estableció que el municipio deberá informar las acciones tendientes a la disolución de la sociedad deportiva analizada.

El asunto puede tener derivaciones deportivas debido a lo que establece el reglamento de la ANFP. Según el antecedente citado, el artículo 9 sobre pérdida de la calidad de afiliado dispone que la cancelación de la personalidad jurídica o la disolución de una persona jurídica produce la pérdida de esa condición.

Eso no significa que Brujas esté hoy desafiliado ni que su participación haya terminado. Sí implica que existe un frente administrativo relevante mientras el equipo sigue en carrera, actualmente con nueve puntos.

¿Qué partidos vienen en la lucha por el ascenso de Segunda División?

La próxima jornada tendrá otro partido especialmente sensible: Brujas de Salamanca recibirá al líder Santiago City. El calendario contempla:

Provincial Osorno vs Deportes Linares

Trasandino vs Concón National

Brujas de Salamanca vs Santiago City

Libre: Colchagua

Para Linares, el viaje a Osorno será la oportunidad de mantener la presión después de su espectacular 5-4. Pero todas las miradas también se irán a Salamanca. Ahí se enfrentarán dos clubes que siguen en la pelea deportiva y que, al mismo tiempo, atraviesan situaciones administrativas completamente distintas pero capaces de agregar incertidumbre a la definición.